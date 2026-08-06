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Панамский канал снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Панамский канал снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax
Панамский канал снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax - 06.08.2026, ПРАЙМ
Панамский канал снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax
Администрация Панамского канала с конца августа введет новые ограничения на максимальную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, в связи с текущим... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:51+0300
2026-08-06T09:51+0300
панамский канал
судоходство
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МЕХИКО, 6 авг - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала с конца августа введет новые ограничения на максимальную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, в связи с текущим уровнем воды в питающем их озере Гатун и прогнозами на ближайшие недели. "Начиная с 26 августа 2026 года максимальная разрешенная осадка для судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, составит 48 футов (14,63 метра), а с 3 сентября - 47,5 фута (14,48 метра)", - говорится в сообщении администрации канала. Официальный эксплуатационный предел Панамского канала в нормальных условиях для шлюзов Neopanamax составляет 50 футов (15,24 метра). В администрации отметили, что ограничения являются частью стратегии управления водными ресурсами и эксплуатации канала, направленной на обеспечение устойчивой работы межокеанской магистрали. Изменение допустимой осадки не повлияет на количество ежедневных проходов судов через канал. Решение связано с мерами по управлению и сохранению водных ресурсов, которые реализуются с декабря 2025 года в рамках подготовки к сухому сезону 2026 года. В сообщении отмечается, что четвертый и пятый этапы снижения допустимой осадки обусловлены опытом прохождения засушливого периода 2023-2024 годов и основаны на анализе гидрологических данных и многолетних наблюдений.
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панамский канал, судоходство
Панамский канал, судоходство
09:51 06.08.2026
 
Панамский канал снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax

Панамский канал с конца августа снизит максимальную осадку судов на шлюзах Neopanamax

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 6 авг - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала с конца августа введет новые ограничения на максимальную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, в связи с текущим уровнем воды в питающем их озере Гатун и прогнозами на ближайшие недели.
"Начиная с 26 августа 2026 года максимальная разрешенная осадка для судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, составит 48 футов (14,63 метра), а с 3 сентября - 47,5 фута (14,48 метра)", - говорится в сообщении администрации канала.
Официальный эксплуатационный предел Панамского канала в нормальных условиях для шлюзов Neopanamax составляет 50 футов (15,24 метра). В администрации отметили, что ограничения являются частью стратегии управления водными ресурсами и эксплуатации канала, направленной на обеспечение устойчивой работы межокеанской магистрали.
Изменение допустимой осадки не повлияет на количество ежедневных проходов судов через канал. Решение связано с мерами по управлению и сохранению водных ресурсов, которые реализуются с декабря 2025 года в рамках подготовки к сухому сезону 2026 года.
В сообщении отмечается, что четвертый и пятый этапы снижения допустимой осадки обусловлены опытом прохождения засушливого периода 2023-2024 годов и основаны на анализе гидрологических данных и многолетних наблюдений.
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