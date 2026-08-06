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Карандаши для губ впервые обошли по популярности помады среди россиянок

Карандаши для губ впервые обошли по популярности помады среди россиянок - 06.08.2026, ПРАЙМ

Карандаши для губ впервые обошли по популярности помады среди россиянок

Карандаши для губ впервые обошли помады по популярности среди россиянок: их доля в продажах "Золотого яблока" составила 28% против 20% у помад, выяснил для РИА... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:38+0300

2026-08-06T10:38+0300

2026-08-06T10:38+0300

золотое яблоко

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Карандаши для губ впервые обошли помады по популярности среди россиянок: их доля в продажах "Золотого яблока" составила 28% против 20% у помад, выяснил для РИА Новости бьюти-ритейлер. "В 2026 году первое место по количеству проданных товаров заняли карандаши для губ - на них пришлось 28% продаж. С 2022 года продажи карандашей выросли более чем в пять раз... Помады, которые в 2022 году занимали треть продаж средств для губ, переместились на второе место. За пять лет их продажи выросли почти в 3 раза, но доля сократилась с 33% до 20%", - говорится в сообщении. Особенно заметно росли продажи автоматических карандашей - за пять лет их стали покупать почти в 30 раз чаще. Третье место разделили блески и бальзамы для губ с долей 17%. При этом бальзамы и тинты показывают самую быструю динамику - покупатели все чаще выбирают средства, которые сочетают декоративный эффект и уход, объяснил ритейлер. Так, за пять лет продажи тинтов выросли в 8,5 раз, а их доля почти удвоилась - с 5% до 9%. Бальзамы показали сопоставимую динамику: продажи увеличились в 8 раз, доля - с 9% до 17%. Блески для губ в том же периоде стали покупать в 4 раза чаще. Рост продолжился и в 2026 году: за первые 7 месяцев продажи тинтов увеличились на 24%, бальзамов - на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одно из главных изменений - перераспределение продаж между онлайном и офлайном. В 2022 году на интернет приходилось только 30% проданных средств для губ, а на магазины - 70%. За пять лет онлайн-продажи выросли в 7 раз, офлайн - в 3 раза, и в результате к 2026 году эти каналы сравнялись. В целом же по всем категориям онлайн-продажи "Золотого яблока" занимают около 60%. "Это говорит о том, что в категории помад и других средств для макияжа губ потребителям по-прежнему важно прийти и попробовать", - пояснили в компании. Отмечается, что интерес покупателей постепенно смещается от плотных матовых покрытий к текстурам с сияющим финишем. Так, за пять лет продажи сатиновых помад выросли в 12,5 раз, сияющих - в 3 раза. А в 2026 году продажи сияющих и сатиновых помад увеличились на 18% и 11% в годовом выражении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золотое яблоко