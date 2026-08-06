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В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone

В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone - 06.08.2026, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone

Злоумышленники распространяют зараженные приложения для гаджетов Apple через русскоязычный Telegram, программы могут собирать информацию об устройстве и делать... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:36+0300

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лаборатория касперского

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники распространяют зараженные приложения для гаджетов Apple через русскоязычный Telegram, программы могут собирать информацию об устройстве и делать снимки экрана, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского"."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана", - сообщили там. Среди обнаруженных приложений были, например, онлайн-площадка для продажи товаров, фоторедактор и сервис для просмотра видео. Некоторые другие модифицированные приложения не содержат вредоносного кода, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются такие программы. Злоумышленники публикуют в Telegram установочные файлы iOS-приложений и предлагают пользователям приобрести у них сертификат разработчика. После этого сертификат импортируется в специальные инструменты для установки сторонних приложений на iOS. С их помощью приложение подписывается сертификатом и устанавливается на устройство через приватные механизмы операционной системы. Эксперты добавляют, что установить такое приложение можно и без покупки сертификата. Они пояснили, что встроенный модуль не способен работать в фоновом режиме, поэтому после закрытия зараженного приложения он не может непрерывно следить за действиями пользователя. Пока приложение открыто, вредонос может собирать информацию об устройстве - имя устройства, уровень заряда батареи, региональные настройки, сведения о памяти, геолокацию и т.д., а также делать снимки экрана и передавать эти данные злоумышленникам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, telegram, лаборатория касперского, apple