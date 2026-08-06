https://1prime.ru/20260806/kasperskij-872075618.html
В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone
В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone - 06.08.2026, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone
Злоумышленники распространяют зараженные приложения для гаджетов Apple через русскоязычный Telegram, программы могут собирать информацию об устройстве и делать... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:32+0300
2026-08-06T10:32+0300
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технологии
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лаборатория касперского
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники распространяют зараженные приложения для гаджетов Apple через русскоязычный Telegram, программы могут собирать информацию об устройстве и делать снимки экрана, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского"."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана", - сообщили там. Среди обнаруженных приложений были, например, онлайн-площадка для продажи товаров, фоторедактор и сервис для просмотра видео. Некоторые другие модифицированные приложения не содержат вредоносного кода, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются такие программы. Злоумышленники публикуют в Telegram установочные файлы iOS-приложений и предлагают пользователям приобрести у них сертификат разработчика. После этого сертификат импортируется в специальные инструменты для установки сторонних приложений на iOS. С их помощью приложение подписывается сертификатом и устанавливается на устройство через приватные механизмы операционной системы. Эксперты добавляют, что установить такое приложение можно и без покупки сертификата. Они пояснили, что встроенный модуль не способен работать в фоновом режиме, поэтому после закрытия зараженного приложения он не может непрерывно следить за действиями пользователя. Пока приложение открыто, вредонос может собирать информацию об устройстве - имя устройства, уровень заряда батареи, региональные настройки, сведения о памяти, геолокацию и т.д., а также делать снимки экрана и передавать эти данные злоумышленникам.
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технологии, telegram, лаборатория касперского, apple
Технологии, Telegram, Лаборатория Касперского, Apple
В "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные приложения для iPhone
"Лаборатория Касперского": хакеры распространяют зараженные приложения через Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники распространяют зараженные приложения для гаджетов Apple через русскоязычный Telegram, программы могут собирать информацию об устройстве и делать снимки экрана, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана", - сообщили там.
Среди обнаруженных приложений были, например, онлайн-площадка для продажи товаров, фоторедактор и сервис для просмотра видео. Некоторые другие модифицированные приложения не содержат вредоносного кода, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются такие программы.
Злоумышленники публикуют в Telegram установочные файлы iOS-приложений и предлагают пользователям приобрести у них сертификат разработчика. После этого сертификат импортируется в специальные инструменты для установки сторонних приложений на iOS.
С их помощью приложение подписывается сертификатом и устанавливается на устройство через приватные механизмы операционной системы. Эксперты добавляют, что установить такое приложение можно и без покупки сертификата.
Они пояснили, что встроенный модуль не способен работать в фоновом режиме, поэтому после закрытия зараженного приложения он не может непрерывно следить за действиями пользователя. Пока приложение открыто, вредонос может собирать информацию об устройстве - имя устройства, уровень заряда батареи, региональные настройки, сведения о памяти, геолокацию и т.д., а также делать снимки экрана и передавать эти данные злоумышленникам.