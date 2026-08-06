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Казахстан провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстан провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром
Казахстан провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром - 06.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром
Демонстративный полет беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с пассажиром на борту впервые провели в столице Казахстана, сообщает... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:54+0300
2026-08-06T12:01+0300
бизнес
казахстан
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Демонстративный полет беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с пассажиром на борту впервые провели в столице Казахстана, сообщает министерство транспорта республики. В мае Казахстан начал проводить демонстративные полеты аэротакси, способного преодолевать до 200 километров на одном заряде. "Серийный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) выполнил демонстрационный полет над специально разрешенной территорией столицы в рамках международного турнира "Игры Будущего 2026". Это первый подобный полет с пассажиром в истории Казахстана", - говорится в сообщении на сайте минтранса. Отмечается, что воздушное судно EH216-S рассчитано на перевозку двух пассажиров, развивает скорость до 130 километров в час и способен выполнять полеты на расстояние до 35 километров. На данный момент рассматривается организация демонстративных и туристических маршрутов от 5 до 30 минут над историческими, природными и культурными достопримечательностями республики, однако в будущем такие беспилотные воздушные системы могут стать частью современной транспортной инфраструктуры. "Проект предусматривает развитие широкого спектра практических решений. Беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения, логистики и других направлений, где критически важны скорость и оперативность", - говорится в сообщении. Кроме того, развитие отечественного производства станет отдельным направлением промышленного развития страны. Планируется локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане для создания дополнительных рабочих мест и расширения промышленной кооперации, а также для формирования новых компетенций в высокотехнологичном машиностроении республики. "Уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, деятельность вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением. Это создает необходимые условия для безопасной интеграции новых технологий в транспортную систему Казахстана", - сообщает минтранс.
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192
40
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бизнес, казахстан
Бизнес, КАЗАХСТАН
11:54 06.08.2026 (обновлено: 12:01 06.08.2026)
 
Казахстан провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром

Казахстан впервые провел испытательный полет беспилотного судна с пассажиром на борту

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Демонстративный полет беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) с пассажиром на борту впервые провели в столице Казахстана, сообщает министерство транспорта республики.
В мае Казахстан начал проводить демонстративные полеты аэротакси, способного преодолевать до 200 километров на одном заряде.
"Серийный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) выполнил демонстрационный полет над специально разрешенной территорией столицы в рамках международного турнира "Игры Будущего 2026". Это первый подобный полет с пассажиром в истории Казахстана", - говорится в сообщении на сайте минтранса.
Отмечается, что воздушное судно EH216-S рассчитано на перевозку двух пассажиров, развивает скорость до 130 километров в час и способен выполнять полеты на расстояние до 35 километров. На данный момент рассматривается организация демонстративных и туристических маршрутов от 5 до 30 минут над историческими, природными и культурными достопримечательностями республики, однако в будущем такие беспилотные воздушные системы могут стать частью современной транспортной инфраструктуры.
"Проект предусматривает развитие широкого спектра практических решений. Беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения, логистики и других направлений, где критически важны скорость и оперативность", - говорится в сообщении.
Кроме того, развитие отечественного производства станет отдельным направлением промышленного развития страны. Планируется локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане для создания дополнительных рабочих мест и расширения промышленной кооперации, а также для формирования новых компетенций в высокотехнологичном машиностроении республики.
"Уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, деятельность вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением. Это создает необходимые условия для безопасной интеграции новых технологий в транспортную систему Казахстана", - сообщает минтранс.
 
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