https://1prime.ru/20260806/kitay-872068041.html

Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России

Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России - 06.08.2026, ПРАЙМ

Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России

Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России, обогнав США, Германию и Японию вместе взятых, при этом доля отечественного... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:19+0300

2026-08-06T08:19+0300

2026-08-06T08:19+0300

россия

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китай

наука

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технологии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России, обогнав США, Германию и Японию вместе взятых, при этом доля отечественного оборудования в российской науке продолжает расти и превышает 35%, свидетельствуют материалы Счетной палаты России по итогам проверки эффективности расходов федерального бюджета на обновление приборной базы ведущих научных организаций. По данным аудиторов, российские научные организации в период с 2021 по 2024 годы закупили китайское научное оборудование на 12,705 миллиарда рублей – это 24,1% от общего объема таких закупок. Это превысило объемы закупленного оборудования у поставщиков из США (4,846 миллиард рублей или 9,2% закупок), Германии (4,279 миллиарда рублей или 8,1%) и Японии (почти 2,562 миллиарда рублей или 4,9% закупок) вместе взятых. В указанный период по поручению президента РФ Владимира Путина в России решалась задача по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций. В рамках этой работы 218 научных организаций в 38 регионах страны получили гранты на общую сумму 54,6 миллиарда рублей, из них 46,7 миллиарда рублей – из федерального бюджета. Больше всего в указанный период было закуплено отечественного оборудования. "Доля приобретенного оборудования российского производства в целом за 2021–2024 годы составила 35,4%, при этом отмечается положительная динамика – с 21,6% в 2021 году до 41,8% в 2024 году", – говорится в отчете аудиторов. Общая сумма закупок отечественного оборудования за указанный период составила 18,644 миллиарда рублей. В структуре приобретенного ведущими организациями оборудования более половины составляет оборудование для измерений, испытаний и навигации. Аудиторы обнаружили, что российским научным организациям требуется порядка 118 позиций приборов и техники, производство которого отсутствует как на территории России, так и дружественных стран. "В этой связи представляется целесообразным использовать информацию о научном оборудовании, потребность в котором имеется у ведущих организаций, а также об организациях, обладающих компетенцией по его производству, при формировании государственного задания государственным учреждениям, выполняющих научные исследования и разработки, в части включения в него тем научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с разработкой и производством научного оборудования", – говорится в отчете.

https://1prime.ru/20260625/kitay-871031679.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, счетная палата, китай, наука, германия, сша, технологии, япония