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Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда

Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда - 06.08.2026, ПРАЙМ

Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда

Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда, чем традиционных сельскохозяйственных культур, сообщает Би-би-си. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:45+0300

2026-08-06T10:45+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда, чем традиционных сельскохозяйственных культур, сообщает Би-би-си. "Климат южной Англии становится гораздо более подходящим для выращивания винограда, чем для многих традиционных сельскохозяйственных культур", - говорится в материале. Больше солнечного света означает больше сахара в винограде, а значит и более высокое содержание алкоголя, указывается в статье. Это позволяет английским виноделам производить тихие (без пузырьков) красные вина, тогда как традиционно прохладный климат ограничивал их выбор более сухими игристыми сортами, следует из сообщения. В то же время фермеры-овощеводы по всей стране предупреждают о нехватке продукции из-за сухого лета. Так, один из фермеров пожаловался, что за шесть недель без дождей его цветная капуста была выжжена, а картофель засох, сообщается там. По данным метеорологической службы Великобритании, июль стал самым засушливым месяцем для южной Англии с 1836 года, или за 190 лет. При этом жаркая и сухая погода лета соответствует прогнозам об усилении засух из-за изменения климата, также считает метеослужба страны.

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сельское хозяйство, мировая экономика, англия, великобритания, bbc studios