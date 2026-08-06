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Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда
Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда - 06.08.2026, ПРАЙМ
Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда
Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда, чем традиционных сельскохозяйственных культур, сообщает Би-би-си. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:45+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда, чем традиционных сельскохозяйственных культур, сообщает Би-би-си.
"Климат южной Англии становится гораздо более подходящим для выращивания винограда, чем для многих традиционных сельскохозяйственных культур", - говорится в материале.
Больше солнечного света означает больше сахара в винограде, а значит и более высокое содержание алкоголя, указывается в статье. Это позволяет английским виноделам производить тихие (без пузырьков) красные вина, тогда как традиционно прохладный климат ограничивал их выбор более сухими игристыми сортами, следует из сообщения.
В то же время фермеры-овощеводы по всей стране предупреждают о нехватке продукции из-за сухого лета. Так, один из фермеров пожаловался, что за шесть недель без дождей его цветная капуста была выжжена, а картофель засох, сообщается там.
По данным метеорологической службы Великобритании, июль стал самым засушливым месяцем для южной Англии с 1836 года, или за 190 лет. При этом жаркая и сухая погода лета соответствует прогнозам об усилении засух из-за изменения климата, также считает метеослужба страны.
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сельское хозяйство, мировая экономика, англия, великобритания, bbc studios
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, Англия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BBC Studios
Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда
Би-би-си: климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Климат южной Англии стал более подходящим для выращивания винограда, чем традиционных сельскохозяйственных культур, сообщает Би-би-си.
"Климат южной Англии становится гораздо более подходящим для выращивания винограда, чем для многих традиционных сельскохозяйственных культур", - говорится в материале.
Больше солнечного света означает больше сахара в винограде, а значит и более высокое содержание алкоголя, указывается в статье. Это позволяет английским виноделам производить тихие (без пузырьков) красные вина, тогда как традиционно прохладный климат ограничивал их выбор более сухими игристыми сортами, следует из сообщения.
В то же время фермеры-овощеводы по всей стране предупреждают о нехватке продукции из-за сухого лета. Так, один из фермеров пожаловался, что за шесть недель без дождей его цветная капуста была выжжена, а картофель засох, сообщается там.
По данным метеорологической службы Великобритании, июль стал самым засушливым месяцем для южной Англии с 1836 года, или за 190 лет. При этом жаркая и сухая погода лета соответствует прогнозам об усилении засух из-за изменения климата, также считает метеослужба страны.