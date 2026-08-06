https://1prime.ru/20260806/lekarstva-872069291.html
Россия нарастила импорт американских лекарств
Россия нарастила импорт американских лекарств - 06.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт американских лекарств
Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:46+0300
2026-08-06T08:46+0300
2026-08-06T08:46+0300
бизнес
россия
сша
лекарства
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/48/839654841_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_3c56c795e2032c056c7cfce94d4a6723.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в этом июне достигли 15,5 миллиона долларов - максимума с октября прошлого года. В месячном выражении экспорт вырос на 19%, а вот в годовом - сократился на 21%. Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины - 9,2 миллиона долларов и антибиотики - 5,9 миллиона. Также Россия покупала материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы - на 505 тысяч долларов. За первое полугодие американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов - на 24% меньше, чем за такой же период годом ранее. Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть - до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/48/839654841_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_bd28e4d09d3e22ea0c1b52ad5ec3ca4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, лекарства, импорт
Бизнес, РОССИЯ, США, лекарства, импорт
Россия нарастила импорт американских лекарств
Поставки лекарств из США в Россию в июне выросли почти на 20 процентов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в этом июне достигли 15,5 миллиона долларов - максимума с октября прошлого года. В месячном выражении экспорт вырос на 19%, а вот в годовом - сократился на 21%.
Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины - 9,2 миллиона долларов и антибиотики - 5,9 миллиона. Также Россия покупала материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы - на 505 тысяч долларов.
За первое полугодие американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов - на 24% меньше, чем за такой же период годом ранее.
Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США
на треть - до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.