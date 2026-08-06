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Россия нарастила импорт американских лекарств

Россия нарастила импорт американских лекарств - 06.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт американских лекарств

Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:46+0300

2026-08-06T08:46+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в этом июне достигли 15,5 миллиона долларов - максимума с октября прошлого года. В месячном выражении экспорт вырос на 19%, а вот в годовом - сократился на 21%. Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины - 9,2 миллиона долларов и антибиотики - 5,9 миллиона. Также Россия покупала материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы - на 505 тысяч долларов. За первое полугодие американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов - на 24% меньше, чем за такой же период годом ранее. Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть - до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.

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бизнес, россия, сша, лекарства, импорт