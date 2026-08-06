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Растительный жир, дрожжи и плесень нашли в сливочном масле в Петербурге

Растительный жир, дрожжи и плесень нашли в сливочном масле в Петербурге - 06.08.2026, ПРАЙМ

Растительный жир, дрожжи и плесень нашли в сливочном масле в Петербурге

Растительный жир вместо молочного, а также дрожжи и плесень обнаружились в образцах сливочного масла по итогам проверки молочной продукции в Санкт-Петербурге,... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:29+0300

2026-08-06T11:29+0300

2026-08-06T11:29+0300

сельское хозяйство

санкт-петербург

ленинградская область

роспотребнадзор

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продукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – ПРАЙМ. Растительный жир вместо молочного, а также дрожжи и плесень обнаружились в образцах сливочного масла по итогам проверки молочной продукции в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Как отмечается, проверка проводилась в мае специалистами аккредитованной лаборатории. В торговых точках города отобрали по 10 образцов ряженки, сливочного масла (82,5% и 72,5% жирности), сгущенного молока, питьевого молока и йогурта, которые проверялись и на признаки фальсификации. "Почти 70% образцов в сегменте сливочного масла не прошли проверку. В категории масла 82,5% жирности не соответствовали требованиям 7 из 10 образцов: в 5 из них обнаружили фальсификацию - замену молочного жира растительным, еще в 2 - нарушения микробиологической безопасности (повышенная бактериальная обсемененность... дрожжи и плесень)", – говорится в сообщении. В сливочном масле 72,5% жирности проблемы выявили в трех образцах, в том числе из‑за фальсификации и наличия кишечной палочки. Отмечается, что в сгущенном молоке обнаружились отклонения в части пищевой ценности, в питьевом молоке и йогурте - превышение микробиологических норм. При этом все образцы ряженки успешно прошли проверку. Информация о пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям законодательства по результатам лабораторных испытаний, направлена в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербурге и Ленинградской области для принятия соответствующих мер. Также эти данные поступили в адрес торговых точек и производителей.

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сельское хозяйство, санкт-петербург, ленинградская область, роспотребнадзор, россия, продукты