https://1prime.ru/20260806/mishustin-872074735.html
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований - 06.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:17+0300
2026-08-06T10:17+0300
2026-08-06T10:17+0300
экономика
технологии
россия
рф
михаил мишустин
минобрнауки
минфин
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872074735.jpg?1786000655
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, перечень опубликован на сайте правительства РФ.
"Будет обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что срок выполнения поручения - до 27 ноября текущего года.
Кроме того, премьер поручил продолжить работу по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
Минфину и Минобрнауки поручено обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Срок выполнения поручения – до 7 декабря.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин, минобрнауки, минфин, фнс россии
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минфин, ФНС России
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований
Мишустин поручил обеспечить переход к единой налоговой поддержке научных исследований
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, перечень опубликован на сайте правительства РФ.
"Будет обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что срок выполнения поручения - до 27 ноября текущего года.
Кроме того, премьер поручил продолжить работу по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
Минфину и Минобрнауки поручено обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Срок выполнения поручения – до 7 декабря.