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Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований - 06.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:17+0300
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михаил мишустин
минобрнауки
минфин
фнс россии
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, перечень опубликован на сайте правительства РФ. "Будет обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что срок выполнения поручения - до 27 ноября текущего года. Кроме того, премьер поручил продолжить работу по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Минфину и Минобрнауки поручено обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Срок выполнения поручения – до 7 декабря.
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Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минфин, ФНС России
10:17 06.08.2026
 
Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований

Мишустин поручил обеспечить переход к единой налоговой поддержке научных исследований

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, перечень опубликован на сайте правительства РФ.
"Будет обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что срок выполнения поручения - до 27 ноября текущего года.
Кроме того, премьер поручил продолжить работу по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
Минфину и Минобрнауки поручено обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Срок выполнения поручения – до 7 декабря.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМихаил МишустинМинобрнаукиМинфинФНС России
 
 
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