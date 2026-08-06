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Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований

Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований - 06.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил перейти к налоговой поддержке научных исследований

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, перечень опубликован на сайте правительства РФ. "Будет обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что срок выполнения поручения - до 27 ноября текущего года. Кроме того, премьер поручил продолжить работу по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Минфину и Минобрнауки поручено обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Срок выполнения поручения – до 7 декабря.

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