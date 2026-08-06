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Юрист объяснил, какие покупки привлекут внимание налоговой
Юрист объяснил, какие покупки привлекут внимание налоговой - 06.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, какие покупки привлекут внимание налоговой
В Москве и других крупных городах участились случаи вызова неработающих граждан в налоговые инспекции для дачи пояснений о происхождении средств, потраченных на | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T02:02+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В Москве и других крупных городах участились случаи вызова неработающих граждан в налоговые инспекции для дачи пояснений о происхождении средств, потраченных на приобретение недвижимости и автомобилей. О том, как защитить свои права и какие у налоговиков есть ограничения, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, сотрудники Федеральной налоговой службы ограничены определенными сроками и не имеют права проводить проверки, выходящие за рамки трехлетнего периода, не считая текущего года. Это означает, что вопросы о сделках, совершенных ранее этого срока, являются неправомерными.Налоговой базой по налогу на доходы физических лиц признаются полученные доходы, а не произведенные расходы."Налоговики должны документально доказать, что в проверяемом периоде были подлежащие налогообложению доходы в наличной или безналичной форме. Денежные подарки не облагаются налогом, за исключением случаев, когда они имеют целевой характер, например, дарятся непосредственно на покупку квартиры или машины", — пояснил Хаминский.Сам по себе факт крупной покупки при отсутствии официального дохода не является прямым доказательством налогового правонарушения. Однако, учитывая, что у любых денежных средств есть свое происхождение, Хаминский рекомендует гражданам, получившим подобный вызов, не игнорировать его и не паниковать.“При совершении крупной покупки нужно заблаговременно проконсультироваться с налоговым юристом и подготовить позицию и документы, подтверждающие законность происхождения средств”, - заключил он.
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бизнес, фнс россии, покупка
Бизнес, ФНС России, покупка
Юрист объяснил, какие покупки привлекут внимание налоговой
Хаминский: налоговая может проверять сделки только за последние три года
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В Москве и других крупных городах участились случаи вызова неработающих граждан в налоговые инспекции для дачи пояснений о происхождении средств, потраченных на приобретение недвижимости и автомобилей. О том, как защитить свои права и какие у налоговиков есть ограничения, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, сотрудники Федеральной налоговой службы ограничены определенными сроками и не имеют права проводить проверки, выходящие за рамки трехлетнего периода, не считая текущего года. Это означает, что вопросы о сделках, совершенных ранее этого срока, являются неправомерными.
Налоговой базой по налогу на доходы физических лиц признаются полученные доходы, а не произведенные расходы.
"Налоговики должны документально доказать, что в проверяемом периоде были подлежащие налогообложению доходы в наличной или безналичной форме. Денежные подарки не облагаются налогом, за исключением случаев, когда они имеют целевой характер, например, дарятся непосредственно на покупку квартиры или машины", — пояснил Хаминский.
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Сам по себе факт крупной покупки при отсутствии официального дохода не является прямым доказательством налогового правонарушения. Однако, учитывая, что у любых денежных средств есть свое происхождение, Хаминский рекомендует гражданам, получившим подобный вызов, не игнорировать его и не паниковать.
“При совершении крупной покупки нужно заблаговременно проконсультироваться с налоговым юристом и подготовить позицию и документы, подтверждающие законность происхождения средств”, - заключил он.