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В Нидерландах выросли цены на электроэнергию из-за засухи

В Нидерландах выросли цены на электроэнергию из-за засухи - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах выросли цены на электроэнергию из-за засухи

Цены на электроэнергию в Нидерландах выросли из-за рекордно низкого уровня воды в европейских реках и засухи, передает телерадиокомпания NOS. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:45+0300

2026-08-06T10:45+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Нидерландах выросли из-за рекордно низкого уровня воды в европейских реках и засухи, передает телерадиокомпания NOS. Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов на прошлой неделе сообщило, что уровень реки Рейн на востоке страны у пограничного пункта Лобит, через который в страну поступает вода из Германии, опустился до рекордного минимума из-за засухи. С 16 июля в Нидерландах официально действует режим фактического дефицита воды. "Проблемы на электростанциях в восточной Европе приводят к росту цен на энергию в Нидерландах", - сообщил телерадиовещатель. С подобными проблемами сталкиваются в основном Франция, Румыния, Венгрия и Болгария: электростанции там либо работают с пониженной мощностью, либо не работают вовсе, как, например, в Венгрии, что приводит к значительному повышению цен на энергию во всей Европе, в том числе и в Нидерландах. Эти проблемы, как отмечается, вызваны низким уровнем воды в реках и засухой. С одной стороны, заводы могут забирать меньше охлаждающей воды или вообще не могут ее забирать, с другой стороны, им также запрещено сбрасывать уже использованную охлаждающую воду, потому что река тогда слишком сильно нагревается. "В настоящее время цена на электроэнергию в Нидерландах составляет от 150 до 200 евро за мегаватт-час. В прошлом месяце она составляла 80 евро", - сообщил NOS.

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мировая экономика, нидерланды, европа, венгрия