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Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле

Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле - 06.08.2026, ПРАЙМ

Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле

Возгорание резервуаров ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков БПЛА, службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:40+0300

2026-08-06T11:40+0300

2026-08-06T11:42+0300

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 авг - ПРАЙМ. Возгорание резервуаров ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков БПЛА, службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Как информировал Евраев, в четверг в регионе отражена самая крупная атака БПЛА ВСУ, силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили четыре человека. "Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", - написал Евраев в Telegram-канале. Он уточнил, что также из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона.

ярославская область

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ярославская область, всу, россия, нпз, пожар