https://1prime.ru/20260806/npz-872078842.html
Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле
Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле - 06.08.2026, ПРАЙМ
Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле
Возгорание резервуаров ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков БПЛА, службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:40+0300
2026-08-06T11:40+0300
2026-08-06T11:42+0300
происшествия
ярославская область
всу
россия
нпз
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865042285_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cec018668ec6abd8c399c9dd8f6ca7c4.jpg
БЕЛГОРОД, 6 авг - ПРАЙМ. Возгорание резервуаров ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков БПЛА, службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Как информировал Евраев, в четверг в регионе отражена самая крупная атака БПЛА ВСУ, силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили четыре человека. "Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", - написал Евраев в Telegram-канале. Он уточнил, что также из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона.
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865042285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8612b5300502d0ebb4136702afa9f561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, всу, россия, нпз, пожар
Происшествия, Ярославская область, ВСУ, РОССИЯ, НПЗ, пожар
Обломки беспилотника поразили НПЗ в Ярославле
Евраев: возгорание резервуаров ярославского НПЗ произошло из-за падения обломков БПЛА
БЕЛГОРОД, 6 авг - ПРАЙМ. Возгорание резервуаров ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков БПЛА, службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Как информировал Евраев, в четверг в регионе отражена самая крупная атака БПЛА ВСУ
, силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили четыре человека.
"Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", - написал Евраев в Telegram-канале.
Он уточнил, что также из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона.