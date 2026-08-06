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"Дороже Apple и Microsoft". Кто скупает золото, пока все продают

"Дороже Apple и Microsoft". Кто скупает золото, пока все продают - 06.08.2026, ПРАЙМ

"Дороже Apple и Microsoft". Кто скупает золото, пока все продают

Пока частные инвесторы панически выводили деньги из золотых ETF, мировые центробанки делали прямо противоположное. Во втором квартале 2026 года они приобрели... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T06:06+0300

2026-08-06T06:06+0300

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Пока частные инвесторы панически выводили деньги из золотых ETF, мировые центробанки делали прямо противоположное. Во втором квартале 2026 года они приобрели рекордные 289 тонн золота — на 62% больше, чем годом ранее, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко."И это происходило на фоне самого резкого падения цен на драгметалл за десятилетие. Капитализация золота сегодня превышает 27 триллионов долларов, оставляя позади совокупную стоимость ведущих технологических гигантов — Apple, Microsoft, Nvidia и Alphabet вместе взятых", - сказал он.Крупнейшими покупателями стали Польша (+51 тонна) и Китай (+33 тонны), который продолжает ежемесячные закупки уже 20-й месяц подряд. Узбекистан (+16 тонн), Казахстан (+15 тонн) и Иордания (+6 тонн) также активно наращивали резервы. При этом Россия стала крупнейшим продавцом, реализовав 22 тонны во втором квартале и 44 тонны с начала года, а Турция продолжила сокращать запасы."Ответственные за резервы рассматривают падение цен как возможность для покупки, а не как причину для сокращения экспозиции. Центробанки по-прежнему видит в золоте долгосрочный диверсификатор, а не краткосрочную операцию", — отметил Клисенко.Опрос 76 центробанков, проведённый Всемирным советом по золоту (WGC), показал: 89% управляющих резервами ожидают роста мировых золотых запасов в ближайшие 12 месяцев, 45% планируют увеличить собственные резервы, а 74% прогнозируют снижение доли доллара в глобальных резервах.Центробанки системно уходят из долларовых активов в золото — и делают это независимо от квартальных колебаний цен. Пока розничные инвесторы продавали на падении, крупнейшие институциональные держатели капитала покупали рекордные объёмы, подтверждая, что золото остаётся главным защитным активом десятилетия, заключил экономист.​

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золото, технологии, microsoft, apple, нра