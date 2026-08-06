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Исследование показало, что удерживает россиян от увольнения

Исследование показало, что удерживает россиян от увольнения - 06.08.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, что удерживает россиян от увольнения

Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату, изменится отношение руководства или снизится нагрузка,... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:20+0300

общество

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату, изменится отношение руководства или снизится нагрузка, рассказали РИА Новости в SuperJob."На каких условиях увольняющиеся готовы остаться? В первую очередь, это повышение заработной платы - такой способ удержания назвали 63% респондентов. На втором месте - изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива (15%)", - выяснили аналитики компании в ходе исследования.Оно основано на опросе 1600 россиян из 392 населенных пунктов, уволившихся по собственному желанию, и 1000 представителей кадровых служб из 173 населенных пунктов. География исследования охватывала все федеральные округа страны.Выяснилось, что люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка и улучшатся условия труда (по 13%), если они получат карьерный рост (11%), если руководство начнет соблюдать ранее данные обещания (5%), или в случае перевода в филиал компании ближе к дому (2%).Согласно исследованию, каждый третий (32%) опрошенный считает, что от последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Тем не менее, 43% не думают, что предыдущее начальство могло бы предотвратить их уход."Трое из четырех россиян (77%), желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении (прирост 7 процентных пунктов за последние четыре года). Каждый четвертый сотрудник (23%) извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления", - говорится в исследовании.Заблаговременно об увольнении начальству чаще сообщают женщины - 80% против 74% у мужчин. В возрастном разрезе наиболее дисциплинированы молодые сотрудники до 35 лет - из них 81% заранее предупреждают руководство об уходе.Также культура увольнения меняется с ростом дохода: заранее об уходе говорят 74% граждан с заработком до 100 тысяч рублей и 80% - с заработком от 150 тысяч.Авторы исследования добавили, что менеджеры по персоналу разделяют подход, когда сотрудники заранее сообщают об уходе. "Так, 77% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего - за месяц)", - отметили они.И лишь каждый пятый кадровик (21%) считает, что можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.

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общество , superjob, работа, бизнес, россия