https://1prime.ru/20260806/otrasli-872072629.html

Названы отрасли, которые хакеры чаще всего атакуют через почту

Названы отрасли, которые хакеры чаще всего атакуют через почту - 06.08.2026, ПРАЙМ

Названы отрасли, которые хакеры чаще всего атакуют через почту

Мошенники в 2026 году активно атакуют российские компании через рассылку фишинговых писем на корпоративную почту, чаще всего от этого страдают промышленные... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:49+0300

технологии

сша

украина

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872072629.jpg?1785998982

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мошенники в 2026 году активно атакуют российские компании через рассылку фишинговых писем на корпоративную почту, чаще всего от этого страдают промышленные предприятия, а также представители ритейла и фармацевтики, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. "Наибольшая доля вредоносной активности в корпоративной почте пришлась на предприятия промышленности и сферы производства (21%). Далее следуют электронная коммерция и ритейл (14,8%), фармацевтика (6,6%), пищевая промышленность (5,8%), а также финансовый сектор (5,6%)", - говорится в исследовании компании, аналитики которой изучили около 1,5 миллиарда корпоративных сообщений. При этом почтовые атаки становятся все менее заметными для пользователя, поскольку злоумышленники используют реальные рабочие почтовые адреса. Кроме того, почти 70% тематических групп вредоносных писем были связаны с закупками, коммерческими предложениями, счетами и платежами. Именно такие темы вызывают меньше подозрений и соответствуют ежедневной работе сотрудников, добавили аналитики. В компании отметили, что наиболее часто инфраструктура, через которую распространялись вредоносные письма, размещалась в США, Украине и Нидерландах. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет именно о местонахождении серверной инфраструктуры, а не самих злоумышленников. Также аналитики уточнили, что максимальная активность вредоносных рассылок пришлась на апрель: объем вредоносной почты оказался на 64% выше, чем в январе. После снижения в мае уже в июне количество атак вновь выросло и превысило январский уровень на 55%. Практически все недельные пики активности приходились на рабочие дни - 96% рассылок фиксировались с понедельника по четверг, а большинство - в рабочие часы, когда сотрудники наиболее активно работают с корпоративной почтой. "Среди выявленного вредоносного ПО лидировали семейства, ориентированные на кражу данных, удаленный доступ к скомпрометированным устройствам и перехват данных. На стилеры и кейлоггеры пришлось 63,6% классифицированных образцов, а вместе с троянами удаленного доступа (RAT) - 83,1%. Также в топ-5 часто встречающихся вредоносных программ вошли банковские трояны (6,9%) и фишинговые наборы (6,5%)", - прокомментировали в компании. Однако аналитики предупредили, что при отправке письма злоумышленниками ссылка могла вести на пустую или безопасную страницу, а вредоносный контент появлялся позже - уже после завершения первоначальной проверки.

сша

украина

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, украина, нидерланды