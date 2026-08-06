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Криптовалюта как залог: вырастут ли обороты вместе с рисками

Криптовалюта как залог: вырастут ли обороты вместе с рисками - 06.08.2026, ПРАЙМ

Криптовалюта как залог: вырастут ли обороты вместе с рисками

Банк России подготовил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами, разрешающие брокерам принимать эти инструменты в качестве обеспечения... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T04:04+0300

2026-08-06T04:04+0300

2026-08-06T04:04+0300

мнения аналитиков

финансы

рынок криптовалюты

инвестиции

банк россии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России подготовил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами, разрешающие брокерам принимать эти инструменты в качестве обеспечения маржинальных позиций. Если правила ЦБ будут утверждены, то криптовалюты могут стать полноценной частью маржинального портфеля: брокеры смогут принимать их в качестве обеспечения, а инвесторы получат возможность открывать непокрытые позиции, в том числе совершать короткие продажи.Доступ предполагается как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, хотя условия для них будут различаться. Для владельца криптовалюты основное преимущество состоит в том, что актив больше не обязательно продавать, чтобы получить ликвидность для других операций. Его можно оставить в портфеле и использовать как залог, например для хеджирования рыночного риска, торговли другими инструментами или арбитражных стратегий. Конкретные возможности будут зависеть от модели каждого брокера, перечня принимаемых активов и размера дисконта, с которым криптовалюта будет учитываться в обеспечении.Рыночная активность при этом может вырасти довольно заметно, но прежде всего за счет увеличения оборота на единицу капитала. Сделки с плечом позволяют инвестору открывать более крупные позиции, короткие продажи создают спрос не только на растущем, но и на падающем рынке, а маркетмейкеры получают больше возможностей для управления собственным риском. Это может улучшить ликвидность и сократить спреды, а приток новых денег, будет значительно скромнее роста торговых оборотов.Для неквалифицированных инвесторов появляется легальный доступ к привычным для крипторынка операциям внутри российской брокерской инфраструктуры, но массовым этот доступ пока назвать сложно. Покупать можно будет только наиболее ликвидные криптовалюты, после тестирования и в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. При этом пока не до конца ясно, как лимит будет применяться именно к маржинальной торговле: к стоимости залога, номинальному размеру позиции или совокупному обороту. Без этой методики нельзя точно оценить, насколько ограничение будет сдерживать риск.Сам риск здесь выше, чем при обычной маржинальной торговле акциями. Криптовалюта одновременно становится и инвестицией, и обеспечением долга и если ее стоимость падает вместе с активом, купленным на заемные средства, потери складываются, а запас обеспечения сокращается быстрее. Особенно опасны позиции в коррелирующих инструментах, например когда биткоин используется как залог для покупки другой криптовалюты.Есть и проблема режима торгов. Глобальный крипторынок работает круглосуточно, поэтому при резком движении в выходные или ночью стоимость обеспечения может измениться раньше, чем брокер сможет нормально закрыть позицию на российской площадке, и если внутренняя ликвидность окажется недостаточной, принудительная продажа пройдет значительно ниже расчетной цены. Здесь нормативы помогают, но полностью этот риск не снимают.Предложенная Банком России система в целом выглядит разумно. В обеспечение смогут приниматься только активы, допущенные к российским организованным торгам и имеющие ставки риска, рассчитанные клиринговой организацией. Клиенты будут распределяться по уровням риска, причем для начинающих предусмотрены более консервативные требования. Брокер должен постоянно рассчитывать нормативы покрытия НПР1 и НПР2 и принудительно сокращать позиции при снижении стоимости портфеля ниже установленного уровня.Эти механизмы способны ограничить размер плеча и снизить вероятность появления долга перед брокером, но они работают хорошо, пока рынок сохраняет ликвидность и движется относительно непрерывно. При ценовом разрыве или резком падении норматив покажет необходимость закрытия позиции уже после того, как часть убытка возникла.На первом этапе продукт, скорее всего, останется нишевым. Он будет востребован у активных трейдеров, арбитражеров, состоятельных клиентов и инвесторов, которым нужно хеджировать криптовалютный портфель без продажи базового актива. Большая часть опытной аудитории уже торгует на иностранных криптоплощадках, где есть глубокая ликвидность и круглосуточное исполнение, чтобы вернуть ее в российский контур, брокерам придется предложить сопоставимую стоимость заемных средств, надежную инфраструктуру и достаточно широкий набор инструментов.Широким розничным продуктом, вероятнее всего, станет обычная покупка криптовалюты через брокера. Сделки с плечом потребуют от клиента понимания механики ликвидаций и постоянного контроля позиции, поэтому большинство инвесторов ими пользоваться не будет. Основной результат инициативы стоит искать в другом: внутри российского рынка появляется регулируемый механизм залога, хеджирования и коротких продаж. Для профессиональной части рынка это действительно существенное изменение.Руководитель направления развития продуктов ФГ "Финам" Кирилл Писцов

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Кирилл Писцов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871925150_116:0:1154:1038_100x100_80_0_0_5285ab75b7e73f8540cae9988380c4b1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Писцов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871925150_116:0:1154:1038_100x100_80_0_0_5285ab75b7e73f8540cae9988380c4b1.jpg

мнения аналитиков, финансы, рынок криптовалюты, инвестиции, банк россии