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Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки
Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки - 06.08.2026, ПРАЙМ
Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки
Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:07+0300
2026-08-06T09:07+0300
общество
россия
приангарье
иркутская область
ленинградская область
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ИРКУТСК, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам. "Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что командиру воздушного судна Александру - 27 лет, летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года. Он пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.
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общество , россия, приангарье, иркутская область, ленинградская область
Общество , РОССИЯ, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутская область, Ленинградская область
09:07 06.08.2026
 
Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки

Губернатор Кобзев: пропавший в Приангарье Cessna 182 получил повреждения от удара сопки

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ИРКУТСК, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.
"Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что командиру воздушного судна Александру - 27 лет, летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года. Он пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.
 
ОбществоРОССИЯПРИАНГАРЬЕИркутская областьЛенинградская область
 
 
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