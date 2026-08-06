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Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки

Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки - 06.08.2026, ПРАЙМ

Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара сопки

Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

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ИРКУТСК, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам. "Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что командиру воздушного судна Александру - 27 лет, летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года. Он пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.

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общество , россия, приангарье, иркутская область, ленинградская область