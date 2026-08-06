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Чистая прибыль Siemens за девять месяцев сократилась на 17,7%
Чистая прибыль Siemens за девять месяцев сократилась на 17,7% - 06.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Siemens за девять месяцев сократилась на 17,7%
Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первых девяти месяцев текущего финансового года, закончившихся 30 июня, сократилась на... | 06.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первых девяти месяцев текущего финансового года, закончившихся 30 июня, сократилась на 17,7% и составила 7,04 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период уменьшилась до 8,06 евро с 10,06 евро годом ранее. Выручка выросла на 3,8% - до 59,688 миллиарда евро. По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 2,583 миллиарда евро, показатель увеличился на 15,2% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,93 евро с 2,58 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 7,3% - до 20,794 миллиарда евро, прогнозировался показатель в 20,64 миллиарда. Квартальная промышленная прибыль достигла 3,524 миллиарда евро, увеличившись на 25%, прогноз составлял лишь 3,18 миллиарда. Показатель стал самым высоким за всю историю компании, отмечается в релизе. Объем заказов вырос на 13% - до 27,9 миллиарда евро, значение также поставило исторический квартальный рекорд. Siemens повысила финансовый прогноз на текущий финансовый год и теперь ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 11,2-11,5 евро. При этом компания по-прежнему ждет роста сопоставимой выручки на 6-8%. Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
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Бизнес, Экономика, Финансы, Берлин, Мюнхен, Siemens AG, Siemens
Чистая прибыль Siemens за девять месяцев сократилась на 17,7%
Чистая прибыль Siemens за девять месяцев сократилась на 17,7%, до 7,04 миллиарда евро
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первых девяти месяцев текущего финансового года, закончившихся 30 июня, сократилась на 17,7% и составила 7,04 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период уменьшилась до 8,06 евро с 10,06 евро годом ранее. Выручка выросла на 3,8% - до 59,688 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 2,583 миллиарда евро, показатель увеличился на 15,2% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,93 евро с 2,58 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 7,3% - до 20,794 миллиарда евро, прогнозировался показатель в 20,64 миллиарда.
Квартальная промышленная прибыль достигла 3,524 миллиарда евро, увеличившись на 25%, прогноз составлял лишь 3,18 миллиарда. Показатель стал самым высоким за всю историю компании, отмечается в релизе. Объем заказов вырос на 13% - до 27,9 миллиарда евро, значение также поставило исторический квартальный рекорд.
Siemens повысила финансовый прогноз на текущий финансовый год и теперь ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 11,2-11,5 евро. При этом компания по-прежнему ждет роста сопоставимой выручки на 6-8%.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.