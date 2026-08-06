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Чистая прибыль Henkel в I полугодии снизилась на 11%

Чистая прибыль Henkel в I полугодии снизилась на 11% - 06.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Henkel в I полугодии снизилась на 11%

Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:05+0300

2026-08-06T10:05+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия снизилась на 11% в годовом выражении - до 988 миллионов евро, говорится в отчете компании. Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию при этом увеличилась до 2,86 евро с 2,81 евро в январе-июне прошлого года. Операционная прибыль сократилась на 7,6% - до 1,424 миллиарда евро. Выручка Henkel также несколько уменьшилась в годовом выражении (на 0,5%) - до 10,348 миллиарда евро. Органический рост выручки составил 3,2%. В Европе выручка по итогам полугодия не изменилась в годовом выражении, в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке - сократилась на 0,5%, в Северной Америке - на 6,6%, в Латинской Америке - выросла на 3,9%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка поднялась на 6,2%. Во втором квартале выручка компании выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,396 миллиарда евро, органический рост составил 4,7%. Продажи подразделения Adhesive Technologies (товары для ремонта, упаковки и прочее) поднялись на 7,6%, до 2,908 миллиарда евро, Consumer Brands (объединившего бывшие подразделения Laundry & Home Care и Beauty Care) - на 1,1%, до 2,448 миллиарда. В Европе выручка по итогам прошедшего квартала выросла на 3,6% в годовом выражении, в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке - на 6,7%, в Северной Америке - на 0,8%, в Латинской Америке - на 8,8%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка поднялась на 9,7%. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. По состоянию на 30 июня 2026 года штат компании составляет 47 800 сотрудников.

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бизнес, европа, индия, ближний восток, henkel, persil