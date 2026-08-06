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Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат
Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат - 06.08.2026, ПРАЙМ
Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат
Динамика рынка труда в России вступает в новую фазу. Теперь она характеризуется не столько официальной безработицей, сколько новыми подходами бизнеса. Компании... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T07:07+0300
2026-08-06T07:07+0300
2026-08-06T07:07+0300
рынок труда
заработная плата
финансы
соискатели
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Динамика рынка труда в России вступает в новую фазу. Теперь она характеризуется не столько официальной безработицей, сколько новыми подходами бизнеса. Компании меняют управление персоналом и сокращают операционные расходы. Традиционные показатели — занятость и рост зарплат — больше не дают полной картины. Сегодня для оценки рынка труда важны другие метрики. Раньше они играли второстепенную роль.🏁 "Гонка зарплат" пришла к финишуЗа последние два года российские компании остро нуждались в кадрах. Не хватало не только высококвалифицированных специалистов, но и линейных сотрудников. Основных причин было две. Во-первых, на рынок вышло малочисленное поколение 1990–2000-х годов. Во-вторых, спрос на работников резко вырос из-за оборонных заводов и крупных государственных проектов.Директор исследовательского центра Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает: в последние полтора-два года зарплаты росли быстрее, чем реальная отдача от труда. Он поясняет, что возможности наращивать производительность были ограничены. В том числе из-за санкций и доступа к импортным технологиям. Поэтому увеличение численности занятых стало залогом роста экономики. Эта модель поддерживала покупательную способность населения. Но сегодня она почти исчерпала себя.При этом нужно признать: именно рост зарплат в последние 1,5–2 года был основой устойчивости экономики. В 2024 году реальный сектор начал охлаждаться. Строительство замедлилось, инвестиционная активность пошла вниз. А потребительский сектор остался островком стабильности.Теперь, по мнению бизнес-консультанта и эксперта "Опоры России" Сергея Маликова, настал переломный момент. Время, когда компании просто перебивали друг другу зарплаты, закончилось. Дальше повышать оклады бизнес уже не может. Это напрямую бьет по прибыли.💸 Экономия не на зарплатах, а на бонусахДля более точной оценки положения на рынке труда эксперты предлагают смотреть не только на зарплаты. Нужно учитывать все операционные расходы на персонал. Сюда входят налоги, страховые взносы, обучение, добровольная медстраховка и другие затраты.Аналитики УК "Альфа-Капитал" изучили данные восьми крупных компаний: РЖД, Газпром, Х5, Почта России, Сбер, ВТБ, Аэрофлот, Ростелеком. Они обнаружили, что до конца 2025 года их общие расходы на сотрудников росли более чем на 10% в год. Но в первом квартале 2026 года рост резко замедлился — до чуть более 3% в годовом выражении. Если учесть инфляцию, это значит, что реальные затраты на персонал даже сократились.Теперь компании экономят в первую очередь на дополнительных опциях. Это бонусы, обучение, корпоративные мероприятия. Так они стараются избежать прямых увольнений и снижения основных окладов. Совладелец агентства "Сидорин Лаб" Никита Прохоров поясняет: в среднесрочной перспективе фокус сместится. Компании будут меньше удерживать сотрудников деньгами. Вместо этого они займутся оптимизацией процессов и повышением производительности труда.🔄 От постоянного найма к гибким формам сотрудничестваМногие эксперты считают, что низкая официальная безработица объясняется разными формами неполной занятости. Компании все чаще пересматривают свои расходы. Они переходят с постоянных затрат на более гибкие схемы. Самые распространенные из них такие:Договоры ГПХ. За апрель их число выросло на 35,1% по сравнению с прошлым годом. А прием на постоянную работу увеличился всего на 0,2%.Неполная занятость. Все больше сотрудников берут отпуска без сохранения зарплаты или работают неполный день.Самозанятость. Число самозанятых продолжает расти (+22,4% в июне). Это дает людям хоть какой-то доход, даже если на основной работе нагрузки меньше.Планы компаний по найму в штат в первом квартале 2026 года упали до минимума начала 2022 года. При этом, по мнению директора "Рексофт Консалтинг" Маргариты Патрушевой, ситуация в разных отраслях складывается по-разному. Она говорит, что основные кадровые сложности испытывает промышленность — и именно на линейных позициях. Вдобавок снизилось предложение неквалифицированного труда со стороны мигрантов. Квалифицированные рабочие тоже в дефиците. Но их предприятия могут вырастить внутри — из тех, кто пришел на стартовые позиции.В своих программах по найму промышленные предприятия продолжают делать акцент на престиже профессии и долгосрочных перспективах. Например, еще год назад в нефтегазовой отрасли средние стартовые зарплаты на рабочих специальностях составляли 70–80 тысяч рублей. При этом была перспектива повышения в 1,5 раза в течение трех лет. Возможно, в новых реалиях предприятиям придется иначе структурировать зарплатные предложения. Они могут давать рабочим более высокий старт, но более медленный рост доходов в дальнейшем.⚖️ В поисках нового балансаВсе это говорит о перестройке рынка под новые условия. Замедление расходов при высокой занятости показывает: компании сжимают затраты, только бы не допустить массовых увольнений. Бизнес сосредотачивается на оптимизации процессов и точечном найме ценных специалистов. Да, борьба за рабочих еще идет. Но она уже не такая острая.В любом случае эксперты сходятся во мнении: ситуация начнет серьезно меняться только тогда, когда улучшится общая макроэкономическая картина. Тогда компании снова запустят новые проекты и перейдут от режима экономии к расширению команд.
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рынок труда, заработная плата, финансы, соискатели
рынок труда, заработная плата, Финансы, соискатели
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Динамика рынка труда в России вступает в новую фазу. Теперь она характеризуется не столько официальной безработицей, сколько новыми подходами бизнеса. Компании меняют управление персоналом и сокращают операционные расходы. Традиционные показатели — занятость и рост зарплат — больше не дают полной картины. Сегодня для оценки рынка труда важны другие метрики. Раньше они играли второстепенную роль.
🏁 "Гонка зарплат" пришла к финишу
За последние два года российские компании остро нуждались в кадрах. Не хватало не только высококвалифицированных специалистов, но и линейных сотрудников. Основных причин было две. Во-первых, на рынок вышло малочисленное поколение 1990–2000-х годов. Во-вторых, спрос на работников резко вырос из-за оборонных заводов и крупных государственных проектов.
Директор исследовательского центра Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает: в последние полтора-два года зарплаты росли быстрее, чем реальная отдача от труда. Он поясняет, что возможности наращивать производительность были ограничены. В том числе из-за санкций и доступа к импортным технологиям. Поэтому увеличение численности занятых стало залогом роста экономики. Эта модель поддерживала покупательную способность населения. Но сегодня она почти исчерпала себя.
При этом нужно признать: именно рост зарплат в последние 1,5–2 года был основой устойчивости экономики. В 2024 году реальный сектор начал охлаждаться. Строительство замедлилось, инвестиционная активность пошла вниз. А потребительский сектор остался островком стабильности.
Теперь, по мнению бизнес-консультанта и эксперта "Опоры России" Сергея Маликова, настал переломный момент. Время, когда компании просто перебивали друг другу зарплаты, закончилось. Дальше повышать оклады бизнес уже не может. Это напрямую бьет по прибыли.
💸 Экономия не на зарплатах, а на бонусах
Для более точной оценки положения на рынке труда эксперты предлагают смотреть не только на зарплаты. Нужно учитывать все операционные расходы на персонал. Сюда входят налоги, страховые взносы, обучение, добровольная медстраховка и другие затраты.
Аналитики УК "Альфа-Капитал" изучили данные восьми крупных компаний: РЖД, Газпром, Х5, Почта России, Сбер, ВТБ, Аэрофлот, Ростелеком. Они обнаружили, что до конца 2025 года их общие расходы на сотрудников росли более чем на 10% в год. Но в первом квартале 2026 года рост резко замедлился — до чуть более 3% в годовом выражении. Если учесть инфляцию, это значит, что реальные затраты на персонал даже сократились.
Названы отрасли, где чаще всего предлагают бонусы на работе
Теперь компании экономят в первую очередь на дополнительных опциях. Это бонусы, обучение, корпоративные мероприятия. Так они стараются избежать прямых увольнений и снижения основных окладов. Совладелец агентства "Сидорин Лаб" Никита Прохоров поясняет: в среднесрочной перспективе фокус сместится. Компании будут меньше удерживать сотрудников деньгами. Вместо этого они займутся оптимизацией процессов и повышением производительности труда.
🔄 От постоянного найма к гибким формам сотрудничества
Многие эксперты считают, что низкая официальная безработица объясняется разными формами неполной занятости. Компании все чаще пересматривают свои расходы. Они переходят с постоянных затрат на более гибкие схемы. Самые распространенные из них такие:
Договоры ГПХ. За апрель их число выросло на 35,1% по сравнению с прошлым годом. А прием на постоянную работу увеличился всего на 0,2%.
Неполная занятость. Все больше сотрудников берут отпуска без сохранения зарплаты или работают неполный день.
Самозанятость. Число самозанятых продолжает расти (+22,4% в июне). Это дает людям хоть какой-то доход, даже если на основной работе нагрузки меньше.
Планы компаний по найму в штат в первом квартале 2026 года упали до минимума начала 2022 года. При этом, по мнению директора "Рексофт Консалтинг" Маргариты Патрушевой, ситуация в разных отраслях складывается по-разному. Она говорит, что основные кадровые сложности испытывает промышленность — и именно на линейных позициях. Вдобавок снизилось предложение неквалифицированного труда со стороны мигрантов. Квалифицированные рабочие тоже в дефиците. Но их предприятия могут вырастить внутри — из тех, кто пришел на стартовые позиции.
В своих программах по найму промышленные предприятия продолжают делать акцент на престиже профессии и долгосрочных перспективах. Например, еще год назад в нефтегазовой отрасли средние стартовые зарплаты на рабочих специальностях составляли 70–80 тысяч рублей. При этом была перспектива повышения в 1,5 раза в течение трех лет. Возможно, в новых реалиях предприятиям придется иначе структурировать зарплатные предложения. Они могут давать рабочим более высокий старт, но более медленный рост доходов в дальнейшем.
⚖️ В поисках нового баланса
Все это говорит о перестройке рынка под новые условия. Замедление расходов при высокой занятости показывает: компании сжимают затраты, только бы не допустить массовых увольнений. Бизнес сосредотачивается на оптимизации процессов и точечном найме ценных специалистов. Да, борьба за рабочих еще идет. Но она уже не такая острая.
В любом случае эксперты сходятся во мнении: ситуация начнет серьезно меняться только тогда, когда улучшится общая макроэкономическая картина. Тогда компании снова запустят новые проекты и перейдут от режима экономии к расширению команд.