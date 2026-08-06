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Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат

Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат - 06.08.2026, ПРАЙМ

Рынок труда нашел, чем заменить повышение зарплат

Динамика рынка труда в России вступает в новую фазу. Теперь она характеризуется не столько официальной безработицей, сколько новыми подходами бизнеса. Компании... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T07:07+0300

2026-08-06T07:07+0300

2026-08-06T07:07+0300

рынок труда

заработная плата

финансы

соискатели

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Динамика рынка труда в России вступает в новую фазу. Теперь она характеризуется не столько официальной безработицей, сколько новыми подходами бизнеса. Компании меняют управление персоналом и сокращают операционные расходы. Традиционные показатели — занятость и рост зарплат — больше не дают полной картины. Сегодня для оценки рынка труда важны другие метрики. Раньше они играли второстепенную роль.🏁 "Гонка зарплат" пришла к финишуЗа последние два года российские компании остро нуждались в кадрах. Не хватало не только высококвалифицированных специалистов, но и линейных сотрудников. Основных причин было две. Во-первых, на рынок вышло малочисленное поколение 1990–2000-х годов. Во-вторых, спрос на работников резко вырос из-за оборонных заводов и крупных государственных проектов.Директор исследовательского центра Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает: в последние полтора-два года зарплаты росли быстрее, чем реальная отдача от труда. Он поясняет, что возможности наращивать производительность были ограничены. В том числе из-за санкций и доступа к импортным технологиям. Поэтому увеличение численности занятых стало залогом роста экономики. Эта модель поддерживала покупательную способность населения. Но сегодня она почти исчерпала себя.При этом нужно признать: именно рост зарплат в последние 1,5–2 года был основой устойчивости экономики. В 2024 году реальный сектор начал охлаждаться. Строительство замедлилось, инвестиционная активность пошла вниз. А потребительский сектор остался островком стабильности.Теперь, по мнению бизнес-консультанта и эксперта "Опоры России" Сергея Маликова, настал переломный момент. Время, когда компании просто перебивали друг другу зарплаты, закончилось. Дальше повышать оклады бизнес уже не может. Это напрямую бьет по прибыли.💸 Экономия не на зарплатах, а на бонусахДля более точной оценки положения на рынке труда эксперты предлагают смотреть не только на зарплаты. Нужно учитывать все операционные расходы на персонал. Сюда входят налоги, страховые взносы, обучение, добровольная медстраховка и другие затраты.Аналитики УК "Альфа-Капитал" изучили данные восьми крупных компаний: РЖД, Газпром, Х5, Почта России, Сбер, ВТБ, Аэрофлот, Ростелеком. Они обнаружили, что до конца 2025 года их общие расходы на сотрудников росли более чем на 10% в год. Но в первом квартале 2026 года рост резко замедлился — до чуть более 3% в годовом выражении. Если учесть инфляцию, это значит, что реальные затраты на персонал даже сократились.Теперь компании экономят в первую очередь на дополнительных опциях. Это бонусы, обучение, корпоративные мероприятия. Так они стараются избежать прямых увольнений и снижения основных окладов. Совладелец агентства "Сидорин Лаб" Никита Прохоров поясняет: в среднесрочной перспективе фокус сместится. Компании будут меньше удерживать сотрудников деньгами. Вместо этого они займутся оптимизацией процессов и повышением производительности труда.🔄 От постоянного найма к гибким формам сотрудничестваМногие эксперты считают, что низкая официальная безработица объясняется разными формами неполной занятости. Компании все чаще пересматривают свои расходы. Они переходят с постоянных затрат на более гибкие схемы. Самые распространенные из них такие:Договоры ГПХ. За апрель их число выросло на 35,1% по сравнению с прошлым годом. А прием на постоянную работу увеличился всего на 0,2%.Неполная занятость. Все больше сотрудников берут отпуска без сохранения зарплаты или работают неполный день.Самозанятость. Число самозанятых продолжает расти (+22,4% в июне). Это дает людям хоть какой-то доход, даже если на основной работе нагрузки меньше.Планы компаний по найму в штат в первом квартале 2026 года упали до минимума начала 2022 года. При этом, по мнению директора "Рексофт Консалтинг" Маргариты Патрушевой, ситуация в разных отраслях складывается по-разному. Она говорит, что основные кадровые сложности испытывает промышленность — и именно на линейных позициях. Вдобавок снизилось предложение неквалифицированного труда со стороны мигрантов. Квалифицированные рабочие тоже в дефиците. Но их предприятия могут вырастить внутри — из тех, кто пришел на стартовые позиции.В своих программах по найму промышленные предприятия продолжают делать акцент на престиже профессии и долгосрочных перспективах. Например, еще год назад в нефтегазовой отрасли средние стартовые зарплаты на рабочих специальностях составляли 70–80 тысяч рублей. При этом была перспектива повышения в 1,5 раза в течение трех лет. Возможно, в новых реалиях предприятиям придется иначе структурировать зарплатные предложения. Они могут давать рабочим более высокий старт, но более медленный рост доходов в дальнейшем.⚖️ В поисках нового балансаВсе это говорит о перестройке рынка под новые условия. Замедление расходов при высокой занятости показывает: компании сжимают затраты, только бы не допустить массовых увольнений. Бизнес сосредотачивается на оптимизации процессов и точечном найме ценных специалистов. Да, борьба за рабочих еще идет. Но она уже не такая острая.В любом случае эксперты сходятся во мнении: ситуация начнет серьезно меняться только тогда, когда улучшится общая макроэкономическая картина. Тогда компании снова запустят новые проекты и перейдут от режима экономии к расширению команд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда, заработная плата, финансы, соискатели