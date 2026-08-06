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Иран и Оман договорились об открытии Ормузского пролива, пишут СМИ
Иран и Оман договорились об открытии Ормузского пролива, пишут СМИ - 06.08.2026, ПРАЙМ
Иран и Оман договорились об открытии Ормузского пролива, пишут СМИ
Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, ее должен одобрить верховный совет нацбезопасности Ирана, сообщил... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:50+0300
2026-08-06T11:50+0300
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СТАМБУЛ, 6 авг – ПРАЙМ. Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, ее должен одобрить верховный совет нацбезопасности Ирана, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник. "Тегеран и Маскат достигли консенсуса в общих чертах касательно открытия Ормузского пролива. Данную договоренность должен одобрить Верховный совет Ирана по национальной безопасности", - сообщил источник.По его словам, согласно новой договоренности страны не планируют взимать пошлины за транзит или обслуживание с судов в Ормузском проливе."Соглашение будет действовать 60 дней", - подчеркнул источник.По данным источника канала, страны региона могут принять участие в разминировании пролива и обеспечении технических мер для возобновления судоходства.Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
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иран, ормузский пролив, оман, мировая экономика
ИРАН, Ормузский пролив, ОМАН, Мировая экономика
Иран и Оман договорились об открытии Ормузского пролива, пишут СМИ
Al-Hadath: Иран и Оман договорились об открытии судоходства в Ормузском проливе
СТАМБУЛ, 6 авг – ПРАЙМ. Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, ее должен одобрить верховный совет нацбезопасности Ирана, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Тегеран и Маскат достигли консенсуса в общих чертах касательно открытия Ормузского пролива
. Данную договоренность должен одобрить Верховный совет Ирана
по национальной безопасности", - сообщил источник.
По его словам, согласно новой договоренности страны не планируют взимать пошлины за транзит или обслуживание с судов в Ормузском проливе.
"Соглашение будет действовать 60 дней", - подчеркнул источник.
По данным источника канала, страны региона могут принять участие в разминировании пролива и обеспечении технических мер для возобновления судоходства.
Минимум десять коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Турция создаcт альтернативу Ормузскому проливу, пишут СМИ