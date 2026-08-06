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Психолог раскритиковала американский проект пассажирского самолет без окон - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Психолог раскритиковала американский проект пассажирского самолет без окон
Психолог раскритиковала американский проект пассажирского самолет без окон - 06.08.2026, ПРАЙМ
Психолог раскритиковала американский проект пассажирского самолет без окон
Перелет в самолете без окон, проект которого разрабатывается в США, может усилить тревожность и спровоцировать панические атаки даже у тех, кто не сталкивался с | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:21+0300
2026-08-06T11:47+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Перелет в самолете без окон, проект которого разрабатывается в США, может усилить тревожность и спровоцировать панические атаки даже у тех, кто не сталкивался с аэрофобией, сообщила РИА Новости клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Луиза Истомина.Самолет, в котором иллюминаторы планируют заменить цифровыми экранами, разрабатывает американская компания JetZero. Предполагается, что это новшество улучшит аэродинамические характеристики воздушного судна."Окно в самолете - это не просто источник света или способ увидеть облака. Это наша последняя психологическая "якорная точка", связывающая с внешним миром. Лишаясь этого визуального контакта, мы рискуем спровоцировать у пассажиров чувство дереализации, когда замкнутое пространство салона начинает восприниматься как изолированная капсула", - рассказала Истомина.По мнению психолога, замена обычных окон виртуальными иллюминаторами может ухудшить состояние человека, поскольку даже небольшая задержка изображения или мерцание экрана способны вызвать у мозга ощущение, что окружающая реальность ненастоящая."Для человека с тревожностью это не успокоит, а наоборот, усилит внутреннее напряжение, потому что мозг не сможет синхронизировать вестибулярный аппарат и зрительный сигнал, что может спровоцировать приступы клаустрофобии или панической атаки даже у тех, кто раньше не сталкивался с аэрофобией в острой форме", - подчеркнула Истомина.По ее словам, в группе риска при перелете в закрытом пространстве окажутся не только люди с диагностированной клаустрофобией, но и лица с высокой личностной тревожностью, а также те, кто склонен к вегетативным реакциям на стресс."В первую очередь, пострадают те, кому необходим визуальный контроль пространства для саморегуляции. Кроме того, не будем игнорировать фактор влияния на пассажиров с нарушениями вестибулярного аппарата и даже на людей пожилого возраста, для которых адаптация к новой цифровой реальности может оказаться непосильной в условиях длительного перелета", - заключила собеседница агентства.
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бизнес, общество , здоровье, сша
Бизнес, Общество , Здоровье, США
11:21 06.08.2026 (обновлено: 11:47 06.08.2026)
 
Психолог раскритиковала американский проект пассажирского самолет без окон

Психолог Истомина: полет в самолете без окон может вызвать панические атаки

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Перелет в самолете без окон, проект которого разрабатывается в США, может усилить тревожность и спровоцировать панические атаки даже у тех, кто не сталкивался с аэрофобией, сообщила РИА Новости клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Луиза Истомина.
Самолет, в котором иллюминаторы планируют заменить цифровыми экранами, разрабатывает американская компания JetZero. Предполагается, что это новшество улучшит аэродинамические характеристики воздушного судна.
"Окно в самолете - это не просто источник света или способ увидеть облака. Это наша последняя психологическая "якорная точка", связывающая с внешним миром. Лишаясь этого визуального контакта, мы рискуем спровоцировать у пассажиров чувство дереализации, когда замкнутое пространство салона начинает восприниматься как изолированная капсула", - рассказала Истомина.
По мнению психолога, замена обычных окон виртуальными иллюминаторами может ухудшить состояние человека, поскольку даже небольшая задержка изображения или мерцание экрана способны вызвать у мозга ощущение, что окружающая реальность ненастоящая.
"Для человека с тревожностью это не успокоит, а наоборот, усилит внутреннее напряжение, потому что мозг не сможет синхронизировать вестибулярный аппарат и зрительный сигнал, что может спровоцировать приступы клаустрофобии или панической атаки даже у тех, кто раньше не сталкивался с аэрофобией в острой форме", - подчеркнула Истомина.
По ее словам, в группе риска при перелете в закрытом пространстве окажутся не только люди с диагностированной клаустрофобией, но и лица с высокой личностной тревожностью, а также те, кто склонен к вегетативным реакциям на стресс.
"В первую очередь, пострадают те, кому необходим визуальный контроль пространства для саморегуляции. Кроме того, не будем игнорировать фактор влияния на пассажиров с нарушениями вестибулярного аппарата и даже на людей пожилого возраста, для которых адаптация к новой цифровой реальности может оказаться непосильной в условиях длительного перелета", - заключила собеседница агентства.
 
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