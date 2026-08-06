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Регионы Сибири на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 750 миллиардов рублей
Регионы Сибири на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 750 миллиардов рублей - 06.08.2026, ПРАЙМ
Регионы Сибири на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 750 миллиардов рублей
Регионы Сибири, представленные на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года на объединенном стенде "Большая Сибирь", заключили... | 06.08.2026, ПРАЙМ
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – ПРАЙМ. Регионы Сибири, представленные на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года на объединенном стенде "Большая Сибирь", заключили инвестиционные соглашения на 750 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Регионы Сибири в текущем году уже в седьмой раз выступили на ПМЭФ единым стендом. Работу стенда открыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Создание пространства для совместной демонстрации достижений округа координировала ассоциация "Сибирское соглашение". "Результатом работы стенда стало 84 подписанных соглашения, из них 29 инвестиционных, то есть соглашений, предусматривающих инвестиции в основной капитал разных проектов на сумму 750 с небольшим миллиардов рублей", - сказал Гусельников, добавив, что всего на стенде прошло 105 мероприятий. Он констатировал, что на большой площадке объединенного стенда "Большая Сибирь" работали 10 приемных губернаторов, приемная полпреда Серышева, а также была большая культурная презентационная программа и презентации отдельных регионов округа. Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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Регионы Сибири на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 750 миллиардов рублей
Гусельников: регионы Сибири на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 750 миллиардов рублей
НОВОСИБИРСК, 6 авг – ПРАЙМ. Регионы Сибири, представленные на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года на объединенном стенде "Большая Сибирь", заключили инвестиционные соглашения на 750 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.
Регионы Сибири в текущем году уже в седьмой раз выступили на ПМЭФ единым стендом. Работу стенда открыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Создание пространства для совместной демонстрации достижений округа координировала ассоциация "Сибирское соглашение".
"Результатом работы стенда стало 84 подписанных соглашения, из них 29 инвестиционных, то есть соглашений, предусматривающих инвестиции в основной капитал разных проектов на сумму 750 с небольшим миллиардов рублей", - сказал Гусельников, добавив, что всего на стенде прошло 105 мероприятий.
Он констатировал, что на большой площадке объединенного стенда "Большая Сибирь" работали 10 приемных губернаторов, приемная полпреда Серышева, а также была большая культурная презентационная программа и презентации отдельных регионов округа.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.