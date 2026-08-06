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Росавиация назвала происшествие с самолетом в Приангарье аварией
Росавиация назвала происшествие с самолетом в Приангарье аварией - 06.08.2026, ПРАЙМ
Росавиация назвала происшествие с самолетом в Приангарье аварией
Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:55+0300
2026-08-06T08:55+0300
2026-08-06T08:58+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство. Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир. В среду летчики сами вышли на связь, а в четверг утром вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам. "Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении. Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. "Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечается в сообщении.
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бизнес, россия, приангарье, росавиация, межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, РОССИЯ, ПРИАНГАРЬЕ, Росавиация, Межгосударственный авиационный комитет
Росавиация назвала происшествие с самолетом в Приангарье аварией
Росавиация классифицировала происшествие с самолетом Cessna в Приангарье как аварию
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир. В среду летчики сами вышли на связь, а в четверг утром вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.
"Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.
Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
"Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечается в сообщении.