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Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума
Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума - 06.08.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума
Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:37+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в июне российские компании ввезли ежевику из Турции на 138,6 тысячи долларов - это максимальная сумма за всю историю наблюдений. Ведомство ведет статистику с 2013 года. Поставки ежевики из Турции носят нерегулярный характер: в последний раз они были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего 42 доллара. При этом популярностью на российском рынке пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении - до 68,2 миллиона долларов. Также выросли закупки слив - до 2,5 миллионов долларов с 2,4 миллиона годом ранее.
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бизнес, россия, турция, ягоды
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ягоды
Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума
Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли ежевику из Турции
на 138,6 тысячи долларов - это максимальная сумма за всю историю наблюдений. Ведомство ведет статистику с 2013 года.
Поставки ежевики из Турции носят нерегулярный характер: в последний раз они были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего 42 доллара.
При этом популярностью на российском рынке пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении - до 68,2 миллиона долларов.
Также выросли закупки слив - до 2,5 миллионов долларов с 2,4 миллиона годом ранее.