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В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд

В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд - 06.08.2026, ПРАЙМ

В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд

Количество бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:14+0300

2026-08-06T10:14+0300

2026-08-06T10:14+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "В первом полугодии 2026 года самым быстрорастущим типом размещения в поездках стали отели без звезд, число бронирований в них выросло на 68% год к году", - сообщили в сервисе. Помимо этого, в первом полугодии туристы стали на 44% чаще бронировать квартиры и апартаменты, а отели категории одна-две звезды прибавили 7,7% бронирований. В сервисе отметили, что в квартирах путешественники останавливались в среднем на 2,6 ночи. "Квартиры и апарт-отели остаются и самыми семейными: доля заказов с детьми в них выше, чем в отелях любой звездности", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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