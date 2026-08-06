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В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд - 06.08.2026, ПРАЙМ
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В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд
В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд - 06.08.2026, ПРАЙМ
В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд
Количество бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:14+0300
2026-08-06T10:14+0300
бизнес
туризм
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "В первом полугодии 2026 года самым быстрорастущим типом размещения в поездках стали отели без звезд, число бронирований в них выросло на 68% год к году", - сообщили в сервисе. Помимо этого, в первом полугодии туристы стали на 44% чаще бронировать квартиры и апартаменты, а отели категории одна-две звезды прибавили 7,7% бронирований. В сервисе отметили, что в квартирах путешественники останавливались в среднем на 2,6 ночи. "Квартиры и апарт-отели остаются и самыми семейными: доля заказов с детьми в них выше, чем в отелях любой звездности", - добавили там.
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192
40
192
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40
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бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
10:14 06.08.2026
 
В России в первом полугодии выросло число бронирований отелей без звезд

"Туту": число бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии выросло на 68%

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество бронирований отелей без звезд в России в первом полугодии 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"В первом полугодии 2026 года самым быстрорастущим типом размещения в поездках стали отели без звезд, число бронирований в них выросло на 68% год к году", - сообщили в сервисе.
Помимо этого, в первом полугодии туристы стали на 44% чаще бронировать квартиры и апартаменты, а отели категории одна-две звезды прибавили 7,7% бронирований.
В сервисе отметили, что в квартирах путешественники останавливались в среднем на 2,6 ночи. "Квартиры и апарт-отели остаются и самыми семейными: доля заказов с детьми в них выше, чем в отелях любой звездности", - добавили там.
 
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