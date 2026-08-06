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Количество ломбардов в России вернулось к уровню 2022 года

Количество ломбардов в России вернулось к уровню 2022 года - 06.08.2026, ПРАЙМ

Количество ломбардов в России вернулось к уровню 2022 года

Количество ломбардов в России после нескольких лет снижения вернулось к уровню 2022 года: на начало августа их было на 41 больше, чем четырьмя годами ранее,... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:18+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество ломбардов в России после нескольких лет снижения вернулось к уровню 2022 года: на начало августа их было на 41 больше, чем четырьмя годами ранее, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Фокуса". "После нескольких лет снижения число ломбардов в России полностью восстановилось и превысило показатель августа 2022 года. Если четыре года назад в стране насчитывалось 2090 организаций с основным ОКВЭД "Деятельность ломбардов", то к 1 августа 2026 года их количество выросло до 2131", - пишут аналитики. Отмечается, что несмотря на восстановление общего числа компаний, рынок продолжал активно обновляться. С мая 2022 года по август 2026 года было зарегистрировано 653 новых ломбарда, при этом 657 организаций прекратили деятельность. Аналитики указывают, что восстановлению рынка могли способствовать несколько факторов. "Рост стоимости золота увеличил оценочную стоимость основного вида залога и объем средств, которые ломбарды могут выдавать клиентам", - отмечают они. Кроме того, отрасль постепенно адаптировалась к требованиям регулятора.

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