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Бывшая жительница Эстонии рассказала о плюсах жизни в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Бывшая жительница Эстонии рассказала о плюсах жизни в России
Бывшая жительница Эстонии рассказала о плюсах жизни в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
Бывшая жительница Эстонии рассказала о плюсах жизни в России
Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала РИА Новости о плюсах повседневной жизни в России, по ее словам, это уровень бытового сервиса, доступность медицины,... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:03+0300
2026-08-06T11:03+0300
общество
россия
эстония
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала РИА Новости о плюсах повседневной жизни в России, по ее словам, это уровень бытового сервиса, доступность медицины, качество услуг и продуктов. Семья Елены приняла участие в российской государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и в конце 2023 года переехала в Великий Новгород. "У нас накопилось уже достаточно опыта, чтобы оценить плюсы жизни здесь. Хочу отметить, что уровень сервиса в магазинах и ресторанах, доступность медицинских услуг, качество и разнообразие продуктов в магазинах в России гораздо лучше, чем в Эстонии", - поделилась Елена. Она рассказала также о высоком уровне качества продуктов в России – фруктов, овощей, молочных продуктов. По ее словам, в России есть большой выбор между местными и привозными продуктами, в том числе из стран СНГ, между дорогими продуктами и дешевыми. В Эстонии такого разнообразия нет. Кроме того, семья Елены за эти годы обратила внимание на доступность медицины, возможностью выбора между государственными и частными клиниками. "Только в России еще, наверное, существует возможность вызвать бесплатно врача на дом или попасть к специалисту всего через пару дней, а не через полгода. В Эстонии мы ждали несколько недель только, чтобы записаться на прием", - рассказала она. И даже записавшись к врачу, в Эстонии нужно еще было дожидаться приема еще несколько недель или даже месяцев. Женщина отметила также низкие цены на коммунальные услуги в России по сравнению с европейскими странами. "В России после оплаты коммунальных услуг на жизнь остается гораздо больше денег, чем в Эстонии", - свидетельствует бывшая жительница этой республики.
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общество , россия, эстония
Общество , РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
11:03 06.08.2026
 
Бывшая жительница Эстонии рассказала о плюсах жизни в России

Бывшая жительница Эстонии Елена оценила уровень бытового сервиса и медицины в России

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала РИА Новости о плюсах повседневной жизни в России, по ее словам, это уровень бытового сервиса, доступность медицины, качество услуг и продуктов.
Семья Елены приняла участие в российской государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и в конце 2023 года переехала в Великий Новгород.
"У нас накопилось уже достаточно опыта, чтобы оценить плюсы жизни здесь. Хочу отметить, что уровень сервиса в магазинах и ресторанах, доступность медицинских услуг, качество и разнообразие продуктов в магазинах в России гораздо лучше, чем в Эстонии", - поделилась Елена.
Она рассказала также о высоком уровне качества продуктов в России – фруктов, овощей, молочных продуктов. По ее словам, в России есть большой выбор между местными и привозными продуктами, в том числе из стран СНГ, между дорогими продуктами и дешевыми. В Эстонии такого разнообразия нет.
Кроме того, семья Елены за эти годы обратила внимание на доступность медицины, возможностью выбора между государственными и частными клиниками.
"Только в России еще, наверное, существует возможность вызвать бесплатно врача на дом или попасть к специалисту всего через пару дней, а не через полгода. В Эстонии мы ждали несколько недель только, чтобы записаться на прием", - рассказала она.
И даже записавшись к врачу, в Эстонии нужно еще было дожидаться приема еще несколько недель или даже месяцев.
Женщина отметила также низкие цены на коммунальные услуги в России по сравнению с европейскими странами.
"В России после оплаты коммунальных услуг на жизнь остается гораздо больше денег, чем в Эстонии", - свидетельствует бывшая жительница этой республики.
 
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