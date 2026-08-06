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Лососевая путина в Магаданской области стала худшей за 12 лет

Лососевая путина в Магаданской области стала худшей за 12 лет - 06.08.2026, ПРАЙМ

Лососевая путина в Магаданской области стала худшей за 12 лет

Рыбаки Магаданской области выловили 12% лосося от прогнозной величины, путина 2026 года стала худшей за последние 12 лет, сообщает областное правительство. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:26+0300

2026-08-06T10:26+0300

2026-08-06T10:27+0300

экономика

промышленность

магаданская область

лосось

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МАГАДАН, 6 авг - ПРАЙМ. Рыбаки Магаданской области выловили 12% лосося от прогнозной величины, путина 2026 года стала худшей за последние 12 лет, сообщает областное правительство. Ранее ученые сообщали, что текущий года считается неурожайным по подходам горбуши – основного промыслового вида лососевых. Но при этом они прогнозировали хорошие ее подходы - свыше 13 тысяч тонн лососевых, из них 9,4 тысячи тонн — горбуша. "Вылов горбуши составил всего 12% от прогнозной величины (около 1,1 тысячи тонн) — это худший результат за последние 12 лет", - говорится в сообщении. "Наибольшую озабоченность у ученых вызывает состояние запасов в Тауйской губе и её основных нерестовых водоемах — реках Ола, Армань и Яна. По результатам авиаучета производителей отмечается крайне низкое заполнение нерестилищ", - добавляется там. Дополняется, что основной нерестовый ход горбуши в реки завершен. В итоге регулятор закрыл промышленный вылов лосося в Магаданской области. "Комиссия по добыче (вылову) анадромных видов рыб скорректировала режим промысла: промышленное рыболовство в Тауйской губе закрыто практически повсеместно. На промысле остаются только представители коренного населения, также продолжают работу участки для организации любительского лова", - дополняет ведомство. Уточняется также, что на всех нерестовых реках ввели проходные дни для рыбаков-любителей: время, когда лосося ловить запрещено. Начинается активный ход второго по численности вида — кеты. Прогнозируемый объем ее вылова составляет около 3 тысяч тонн.

магаданская область

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промышленность, магаданская область, лосось