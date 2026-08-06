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Индекс взял 2300. Куда дальше?
Индекс взял 2300. Куда дальше? - 06.08.2026, ПРАЙМ
Индекс взял 2300. Куда дальше?
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 1,43% и закрылся на отметке 2301,65 пункта, впервые с начала июля преодолев рубеж 2300... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:35+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 1,43% и закрылся на отметке 2301,65 пункта, впервые с начала июля преодолев рубеж 2300 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,68% до отметки 895,93 пункта. Рынок акций демонстрирует восходящую динамику, несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть и отсутствие прогресса в геополитике. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI практически не изменился и закрылся на уровне 115,3 пункта.Рубль оказался под давлением: доллар США поднялся выше 81 рубля, юань превысил отметку в 12 рублей. Ключевой новостью стало решение Минфина увеличить покупки валюты и золота по бюджетному правилу. С 7 августа по 4 сентября ведомство будет ежедневно направлять на эти операции 6,5 миллиарда рублей вместо прежних 5,4 миллиарда рублей — рост примерно на 20%. Давление на курс рубля оказывают и другие факторы: экспортеры сократили продажу валютной выручки. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе российская валюта продолжит оставаться вблизи 80 рублей за доллар США с потенциалом к ослаблению в направлении 85 рублей.Росстат опубликовал еженедельные данные по индексу потребительских цен, которые свидетельствуют о дефляции на уровне 0,02% за период с 28 июля по 3 августа. Снижение потребительских цен произошло впервые с середины мая. Основной вклад внесло удешевление моторного топлива: стоимость бензина снизилась на 1,09%, дизельное топливо подешевело на 1,57%. Кроме того, сезонно подешевели овощи. Годовая инфляция на 3 августа ускорилась до 6,13%, с начала года цены выросли на 4,84%."ЕвроТранс" допустил полноценный дефолт по трем выпускам облигаций, а "Сбербанк" уведомил о намерении подать заявление о банкротстве эмитента. Ранее аналогичное намерение озвучил банк "Россия". Котировки акций "ЕвроТранса" на этих новостях обвалились более чем на 20% в моменте.В четверг, 6 августа, индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вблизи достигнутых уровней. Ближайшая поддержка расположена на 2250 пунктов, сопротивление — на 2350 пунктов. По нашим оценкам, торги пройдут в диапазоне 2280–2330 пунктов. В фокусе внимания инвесторов будут корпоративные новости, в частности, заседание совета директоров "Диасофта". В повестке заседания — рекомендация по выплате дивидендов за полугодие, а также рассмотрение обратного выкупа акций и утверждение стратегии компании.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
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Индекс взял 2300. Куда дальше?
Аналитик Вишневский: торги на Мосбирже пройдут в диапазоне 2280–2330 пунктов
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"