Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260806/rynok-872076714.html
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:57+0300
2026-08-06T10:59+0300
рынок
торги
индексы
мосбиржа
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872076714.jpg?1786003143
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта. В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+7,83%), "Фармсинтеза" (+3,74%), "Вуша" (+2,12%), "Русала" (+2,03%) и "Магнита" (+1,82%). В лидерах снижения капитализации - акции "Русагро" (−12,85%), "Сегежи" (−2,2%), "Инарктики" (−2,16%), "М.Видео" (−2,13%) и "Северстали" (−1,65%). Рынок акций в среду продолжил подъем, подорожав на 1,7% и закрывшись выше отметки 2300 пунктов, но пока говорить о пробое зоны сопротивления 2270-2300 рано, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Поддержали "быков" поступающие на счета дивиденды, а под вечер порадовала инфляция, точнее, символическая дефляция. Особый позитив внушает более чем процентное снижение цен на топливо, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ, отметил он. "Исход борьбы участников рынка за уровень 2300 пунктов, по нашему мнению, определит дальнейшую динамику рынка. Закрепление выше - откроет цели к следующей "круглой" отметке, району 2400 пунктов, неспособность удержаться - побудит краткосрочных инвесторов к фиксации прибыли", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Причем риски последнего сценария выглядят уже высокими, учитывая формирующуюся перегретость рынка и уязвимость рынка нефти, заключает он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, мосбиржа
Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Экономика
10:57 06.08.2026 (обновлено: 10:59 06.08.2026)
 
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта.
В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+7,83%), "Фармсинтеза" (+3,74%), "Вуша" (+2,12%), "Русала" (+2,03%) и "Магнита" (+1,82%).
В лидерах снижения капитализации - акции "Русагро" (−12,85%), "Сегежи" (−2,2%), "Инарктики" (−2,16%), "М.Видео" (−2,13%) и "Северстали" (−1,65%).
Рынок акций в среду продолжил подъем, подорожав на 1,7% и закрывшись выше отметки 2300 пунктов, но пока говорить о пробое зоны сопротивления 2270-2300 рано, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Поддержали "быков" поступающие на счета дивиденды, а под вечер порадовала инфляция, точнее, символическая дефляция. Особый позитив внушает более чем процентное снижение цен на топливо, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ, отметил он.
"Исход борьбы участников рынка за уровень 2300 пунктов, по нашему мнению, определит дальнейшую динамику рынка. Закрепление выше - откроет цели к следующей "круглой" отметке, району 2400 пунктов, неспособность удержаться - побудит краткосрочных инвесторов к фиксации прибыли", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Причем риски последнего сценария выглядят уже высокими, учитывая формирующуюся перегретость рынка и уязвимость рынка нефти, заключает он.
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала