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Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:57+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта. В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+7,83%), "Фармсинтеза" (+3,74%), "Вуша" (+2,12%), "Русала" (+2,03%) и "Магнита" (+1,82%). В лидерах снижения капитализации - акции "Русагро" (−12,85%), "Сегежи" (−2,2%), "Инарктики" (−2,16%), "М.Видео" (−2,13%) и "Северстали" (−1,65%). Рынок акций в среду продолжил подъем, подорожав на 1,7% и закрывшись выше отметки 2300 пунктов, но пока говорить о пробое зоны сопротивления 2270-2300 рано, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Поддержали "быков" поступающие на счета дивиденды, а под вечер порадовала инфляция, точнее, символическая дефляция. Особый позитив внушает более чем процентное снижение цен на топливо, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ, отметил он. "Исход борьбы участников рынка за уровень 2300 пунктов, по нашему мнению, определит дальнейшую динамику рынка. Закрепление выше - откроет цели к следующей "круглой" отметке, району 2400 пунктов, неспособность удержаться - побудит краткосрочных инвесторов к фиксации прибыли", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Причем риски последнего сценария выглядят уже высокими, учитывая формирующуюся перегретость рынка и уязвимость рынка нефти, заключает он.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа
Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Экономика
Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга в попытках закрепиться выше отметки в 2300 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.29 мск увеличивается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2314,07 пункта.
В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+7,83%), "Фармсинтеза" (+3,74%), "Вуша" (+2,12%), "Русала" (+2,03%) и "Магнита" (+1,82%).
В лидерах снижения капитализации - акции "Русагро" (−12,85%), "Сегежи" (−2,2%), "Инарктики" (−2,16%), "М.Видео" (−2,13%) и "Северстали" (−1,65%).
Рынок акций в среду продолжил подъем, подорожав на 1,7% и закрывшись выше отметки 2300 пунктов, но пока говорить о пробое зоны сопротивления 2270-2300 рано, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Поддержали "быков" поступающие на счета дивиденды, а под вечер порадовала инфляция, точнее, символическая дефляция. Особый позитив внушает более чем процентное снижение цен на топливо, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ, отметил он.
"Исход борьбы участников рынка за уровень 2300 пунктов, по нашему мнению, определит дальнейшую динамику рынка. Закрепление выше - откроет цели к следующей "круглой" отметке, району 2400 пунктов, неспособность удержаться - побудит краткосрочных инвесторов к фиксации прибыли", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Причем риски последнего сценария выглядят уже высокими, учитывая формирующуюся перегретость рынка и уязвимость рынка нефти, заключает он.