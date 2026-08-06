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В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне объявления ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:47+0300

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САРАТОВ, 6 авг - ПРАЙМ. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне объявления ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. "Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный", - написал мэр Самары в канале на платформе "Макс".

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бизнес, общество , самара