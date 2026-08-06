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В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта

В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта

Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:15+0300

2026-08-06T11:15+0300

2026-08-06T11:15+0300

общество

самара

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САРАТОВ, 6 авг - ПРАЙМ. Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. О введении особого режима губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 9.05 мск. Отбой был объявлен главой региона в 10.49 мск. "Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".

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общество , самара