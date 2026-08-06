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В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта
В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта
Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:15+0300
2026-08-06T11:15+0300
2026-08-06T11:15+0300
общество
самара
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САРАТОВ, 6 авг - ПРАЙМ. Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков.
О введении особого режима губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 9.05 мск. Отбой был объявлен главой региона в 10.49 мск.
"Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".
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общество , самара
В Самаре возобновили движение наземного общественного транспорта
В Самаре после отмены ракетной опасности возобновили движение наземного транспорта
САРАТОВ, 6 авг - ПРАЙМ. Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков.
О введении особого режима губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 9.05 мск. Отбой был объявлен главой региона в 10.49 мск.
"Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".