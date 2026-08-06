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Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов
Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов
Соглашения на сумму более 800 миллионов долларов подписаны на сегодняшний день на экономическом форуме Киргизии и России, сообщил председатель правления... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:23+0300
2026-08-06T10:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Соглашения на сумму более 800 миллионов долларов подписаны на сегодняшний день на экономическом форуме Киргизии и России, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков, отвечая на вопрос РИА Новости. Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. "На текущий момент, по нашим предварительным оценкам, подписано более 40 документов на полях 8-го Кыргызско-Российского экономического форума… По предварительной оценке, общая сумма подписанных соглашений превышает 800 миллионов долларов США", - заявил Новиков на полях форума в Чолпон-Ате. Среди подписанных документов - инвестиционные соглашения, соглашения о реализации крупных инфраструктурных проектов, а также совместные экспортно-импортные контракты между предпринимателями двух стран. "Также подписаны соглашения между регионами и городами двух стран о направлении и развитии совместного межрегионального сотрудничества, двусторонней повестки. Именно эти соглашения являются основой для дальнейшей реализации уже предметных инвестиционных контрактов", - подчеркнул глава фонда.
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192
40
192
40
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россия, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика
10:23 06.08.2026 (обновлено: 10:24 06.08.2026)
 
Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов

На форуме Киргизии и России подписали соглашения на сумму более 800 миллионов долларов

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Соглашения на сумму более 800 миллионов долларов подписаны на сегодняшний день на экономическом форуме Киргизии и России, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
"На текущий момент, по нашим предварительным оценкам, подписано более 40 документов на полях 8-го Кыргызско-Российского экономического форума… По предварительной оценке, общая сумма подписанных соглашений превышает 800 миллионов долларов США", - заявил Новиков на полях форума в Чолпон-Ате.
Среди подписанных документов - инвестиционные соглашения, соглашения о реализации крупных инфраструктурных проектов, а также совместные экспортно-импортные контракты между предпринимателями двух стран.
"Также подписаны соглашения между регионами и городами двух стран о направлении и развитии совместного межрегионального сотрудничества, двусторонней повестки. Именно эти соглашения являются основой для дальнейшей реализации уже предметных инвестиционных контрактов", - подчеркнул глава фонда.
 
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