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Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов

Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов - 06.08.2026, ПРАЙМ

Киргизии и России подписали соглашения на более чем 800 миллионов долларов

Соглашения на сумму более 800 миллионов долларов подписаны на сегодняшний день на экономическом форуме Киргизии и России, сообщил председатель правления... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:23+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Соглашения на сумму более 800 миллионов долларов подписаны на сегодняшний день на экономическом форуме Киргизии и России, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков, отвечая на вопрос РИА Новости. Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. "На текущий момент, по нашим предварительным оценкам, подписано более 40 документов на полях 8-го Кыргызско-Российского экономического форума… По предварительной оценке, общая сумма подписанных соглашений превышает 800 миллионов долларов США", - заявил Новиков на полях форума в Чолпон-Ате. Среди подписанных документов - инвестиционные соглашения, соглашения о реализации крупных инфраструктурных проектов, а также совместные экспортно-импортные контракты между предпринимателями двух стран. "Также подписаны соглашения между регионами и городами двух стран о направлении и развитии совместного межрегионального сотрудничества, двусторонней повестки. Именно эти соглашения являются основой для дальнейшей реализации уже предметных инвестиционных контрактов", - подчеркнул глава фонда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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