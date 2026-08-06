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Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США - 06.08.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 августа, поднялось на 5 тысяч к предыдущей неделе - до 202 тысяч, считают... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:16+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 августа, поднялось на 5 тысяч к предыдущей неделе - до 202 тысяч, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует министерство труда США в четверг, 6 августа, в 15.30 мск. В 12.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1% в годовом.
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мировая экономика, сша, евростат
Экономика, Мировая экономика, США, Евростат
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Аналитики: число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на пять тысяч
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 августа, поднялось на 5 тысяч к предыдущей неделе - до 202 тысяч, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство труда США в четверг, 6 августа, в 15.30 мск.
В 12.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1% в годовом.