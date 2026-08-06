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Предварительная стоимость строительства Новоленской ТЭС выросла на 30%

Предварительная стоимость строительства Новоленской ТЭС выросла на 30% - 06.08.2026, ПРАЙМ

Предварительная стоимость строительства Новоленской ТЭС выросла на 30%

Предварительная стоимость строительства Новоленской ТЭС, для снабжения Восточного полигона, мощностью 550 МВт, выросла более чем на 30%, до 337,7 миллиарда... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:30+0300

2026-08-06T11:30+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Предварительная стоимость строительства Новоленской ТЭС, для снабжения Восточного полигона, мощностью 550 МВт, выросла более чем на 30%, до 337,7 миллиарда рублей, что связано с удорожанием техприсоединения к газовой инфраструктуре и электросетям и корректировкой проектных решений, следует из материалов правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики, имеющихся в распоряжении РИА Новости, и комментария компании "Интер РАО". "Интер РАО" начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии в августе 2023 года. Тогда компания оценивала инвестиции в 257 миллиардов рублей. Однако, согласно проекту протокола, предварительная стоимость составила 337,7 миллиарда рублей, то есть увеличилась на 31%. Как следует из материалов, в затраты включены не только непосредственно строительство станции и возведение сетей инженерно-технического обеспечения, но и технологическое подключение к электросетям "Россетей" и к газовой инфраструктуре Среднеботуобинского месторождения компании "Алроса-Газ", а также строительство магистрального газопровода. Новоленская ТЭС предназначена для энергоснабжения таких крупнейших проектов, как Ковыктинское месторождение "Газпрома", Иркутская нефтяная компания, золотодобывающее месторождение Сухой Лог, Восточный полигон РЖД. Мощность ТЭС составит 555 МВт. Завершение проекта планируется к 2028 году. "Предварительная оценка капитальных затрат проекта строительства Новоленской ТЭС актуализирована с учетом изменения стоимости технологического присоединения станции к газовой инфраструктуре и электрическим сетям, а также корректировки проектных решений, в том числе по результатам инженерных изысканий, контрактации части оборудования и материалов, а также их доставки до площадки строительства, и внедрения новых отраслевых стандартов безопасности", - прокомментировали журналистам в "Интер РАО". В компании подчеркнули, что актуализация предварительной стоимости проекта не приведет к корректировке нормативного срока начала поставки мощности ТЭС.

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россия, якутия, интер рао, россети, газпром