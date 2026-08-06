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Названы страны, где россияне чаще всего обращаются за страховкой - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Названы страны, где россияне чаще всего обращаются за страховкой
Названы страны, где россияне чаще всего обращаются за страховкой - 06.08.2026, ПРАЙМ
Названы страны, где россияне чаще всего обращаются за страховкой
Лидером по числу страховых случаев с российскими туристами в 2026 году оказался Таиланд - на эту страну приходится треть всех обращений за страховкой из-за... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:08+0300
2026-08-06T10:08+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
индонезия
ренессанс страхование
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Лидером по числу страховых случаев с российскими туристами в 2026 году оказался Таиланд - на эту страну приходится треть всех обращений за страховкой из-за рубежа, рассказал РИА Новости управляющий директор группы "Ренессанс Страхование" Артем Искра. "По абсолютному количеству страховых случаев первое место занимает Таиланд, откуда возникает треть всех обращений. Это прежде всего объясняется высокой популярностью направления среди российских туристов", - сказал Искра. Размер средней страховой выплаты туристам в Таиланде, по его словам, составляет около 30 тысяч рублей. "Однако именно здесь произошел крупнейший страховой случай года стоимостью более 2,3 миллиона рублей. Выплату получил турист, который во время отдыха столкнулся с переломом ноги и проходил длительное стационарное лечение", - рассказал эксперт. Вместе с тем самой дорогой страной по средней стоимости обращения за страховкой, по данным компании, оказалась Индонезия - там стоимость страхового случая в среднем составляла около 67 тысяч рублей. "Здесь часто встречаются серьезные заболевания, требующие госпитализации, включая тяжелые травмы и лихорадку денге", - пояснил Искра. В Индонезии, по его словам, была зафиксирована вторая и третья по размеру страховые выплаты в текущем сезоне. В частности, турист получил около 1,5 миллиона рублей за лечение вывиха бедра. Еще порядка 1,2 миллиона рублей выплатили россиянину, столкнувшемуся с острым аппендицитом.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, индонезия, ренессанс страхование
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ИНДОНЕЗИЯ, Ренессанс Страхование
10:08 06.08.2026
 
Названы страны, где россияне чаще всего обращаются за страховкой

Эксперт Искра: Таиланд стал лидером по числу страховых случаев с российскими туристами

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Лидером по числу страховых случаев с российскими туристами в 2026 году оказался Таиланд - на эту страну приходится треть всех обращений за страховкой из-за рубежа, рассказал РИА Новости управляющий директор группы "Ренессанс Страхование" Артем Искра.
"По абсолютному количеству страховых случаев первое место занимает Таиланд, откуда возникает треть всех обращений. Это прежде всего объясняется высокой популярностью направления среди российских туристов", - сказал Искра.
Размер средней страховой выплаты туристам в Таиланде, по его словам, составляет около 30 тысяч рублей.
"Однако именно здесь произошел крупнейший страховой случай года стоимостью более 2,3 миллиона рублей. Выплату получил турист, который во время отдыха столкнулся с переломом ноги и проходил длительное стационарное лечение", - рассказал эксперт.
Вместе с тем самой дорогой страной по средней стоимости обращения за страховкой, по данным компании, оказалась Индонезия - там стоимость страхового случая в среднем составляла около 67 тысяч рублей.
"Здесь часто встречаются серьезные заболевания, требующие госпитализации, включая тяжелые травмы и лихорадку денге", - пояснил Искра.
В Индонезии, по его словам, была зафиксирована вторая и третья по размеру страховые выплаты в текущем сезоне. В частности, турист получил около 1,5 миллиона рублей за лечение вывиха бедра. Еще порядка 1,2 миллиона рублей выплатили россиянину, столкнувшемуся с острым аппендицитом.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДИНДОНЕЗИЯРенессанс Страхование
 
 
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