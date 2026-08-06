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Студент выиграл пять миллионов рублей в лотерею

Студент выиграл пять миллионов рублей в лотерею - 06.08.2026, ПРАЙМ

Студент выиграл пять миллионов рублей в лотерею

Студент из Калининградской области утром проиграл в шахматном турнире, а затем решил проверить удачу и купил лотерейный билет, который принес ему 5 миллионов... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:21+0300

2026-08-06T11:21+0300

2026-08-06T11:31+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Студент из Калининградской области утром проиграл в шахматном турнире, а затем решил проверить удачу и купил лотерейный билет, который принес ему 5 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Студент Александр из Калининградской области потерпел неудачу на турнире по шахматам утром. Возвращаясь с мероприятия, Александр решил, что, если не повезло один раз, то во второй раз точно повезет", - рассказали в компании. Победитель купил несколько билетов, а о победе узнал уже утром из уведомления. По его словам, он не рассчитывал всерьез на успех. Счастливец участвовал в лотерее ради удовольствия и не преследовал цели выиграть крупную сумму. Выигрыш Александр направит на создание финансовой подушки безопасности, чтобы работа не отвлекала от главной цели: выучиться на специалиста по прикладной физике наукоемких производств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , минфин