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Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом

Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом - 06.08.2026, ПРАЙМ

Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом

Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября рассмотрит кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет этой компании на судебные... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:29+0300

2026-08-06T09:29+0300

2026-08-06T09:30+0300

энергетика

газ

чехия

санкт-петербург

ленинградская область

газпром

газпром экспорт

верховный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября рассмотрит кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет этой компании на судебные разбирательства за рубежом с "Газпромом" и его дочерней структурой "Газпром экспортом", следует из материалов дела. "Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 22.09.2026 11.00", – указывается в карточке дела. Согласно материалам дела, Net4Gas оспорила решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июня. Тогда суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" и "Газпрома" к Net4Gas о запрете этой компании продолжать разбирательство с ними в арбитражном суде при экономической и аграрной палате Чехии. Если запрет будет нарушен, с Net4Gas взыщут более 118 миллионов евро в пользу истцов. В октябре позапрошлого года Верховный суд России отказал Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО "Газпром экспорт" за рубежом. Тогда Net4Gas не смогла добиться пересмотра решения арбитражного суда Санкт-Петербурга, принятого в марте 2024 года, когда суд полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при экономической и аграрной палатах Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом.

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