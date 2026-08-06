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Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом
Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом - 06.08.2026, ПРАЙМ
Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом
Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября рассмотрит кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет этой компании на судебные... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:29+0300
2026-08-06T09:30+0300
энергетика
газ
чехия
санкт-петербург
ленинградская область
газпром
газпром экспорт
верховный суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября рассмотрит кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет этой компании на судебные разбирательства за рубежом с "Газпромом" и его дочерней структурой "Газпром экспортом", следует из материалов дела. "Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 22.09.2026 11.00", – указывается в карточке дела. Согласно материалам дела, Net4Gas оспорила решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июня. Тогда суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" и "Газпрома" к Net4Gas о запрете этой компании продолжать разбирательство с ними в арбитражном суде при экономической и аграрной палате Чехии. Если запрет будет нарушен, с Net4Gas взыщут более 118 миллионов евро в пользу истцов. В октябре позапрошлого года Верховный суд России отказал Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО "Газпром экспорт" за рубежом. Тогда Net4Gas не смогла добиться пересмотра решения арбитражного суда Санкт-Петербурга, принятого в марте 2024 года, когда суд полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при экономической и аграрной палатах Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом.
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газ, чехия, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, газпром экспорт, верховный суд
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Газпром, Газпром экспорт, Верховный суд
09:29 06.08.2026 (обновлено: 09:30 06.08.2026)
 
Суд изучит жалобу Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом

Суд 22 сентября изучит жалобу чешской Net4Gas на запрет на суды с "Газпромом" за рубежом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября рассмотрит кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет этой компании на судебные разбирательства за рубежом с "Газпромом" и его дочерней структурой "Газпром экспортом", следует из материалов дела.
"Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 22.09.2026 11.00", – указывается в карточке дела.
Согласно материалам дела, Net4Gas оспорила решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июня. Тогда суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" и "Газпрома" к Net4Gas о запрете этой компании продолжать разбирательство с ними в арбитражном суде при экономической и аграрной палате Чехии. Если запрет будет нарушен, с Net4Gas взыщут более 118 миллионов евро в пользу истцов.
В октябре позапрошлого года Верховный суд России отказал Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО "Газпром экспорт" за рубежом.
Тогда Net4Gas не смогла добиться пересмотра решения арбитражного суда Санкт-Петербурга, принятого в марте 2024 года, когда суд полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при экономической и аграрной палатах Чешской Республики.
Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом.
 
ЭнергетикаГазЧЕХИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьГазпромГазпром экспортВерховный суд
 
 
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