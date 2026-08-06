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Верховный суд признал законным решение Внуковской таможни по iFly

Верховный суд признал законным решение Внуковской таможни по iFly - 06.08.2026, ПРАЙМ

Верховный суд признал законным решение Внуковской таможни по iFly

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ вслед за апелляционной инстанцией согласилась с законностью решения Внуковской таможни, которая... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:45+0300

2026-08-06T11:45+0300

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ вслед за апелляционной инстанцией согласилась с законностью решения Внуковской таможни, которая обязала российскую авиакомпанию iFly заплатить почти 19 миллионов рублей таможенной пошлины за увеличение посадочных мест в салоне самолета с 311 до 345. Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, рассмотрев кассационную жалобу таможни, коллегия отменила постановление арбитражного суда Московского округа и оставила в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Законодательство разрешает владельцам возвращать в Россию без пошлины воздушные суда, в отношении которых за рубежом проводились техобслуживание или ремонт, необходимые для обеспечения летной годности и безопасности. Но эта норма не распространяется на капитальный ремонт и модернизацию. Если же воздушное судно подверглось переработкам, владелец должен уплатить пошлину исходя из стоимости соответствующих операций. Таможня, посчитав, что произведенное за рубежом увеличение посадочных мест в самолете iFly – это модернизация, начислила авиакомпании около 19 миллионов рублей пошлин. Перевозчик оспорил это решение. Арбитражный суд Москвы признал выводы таможни незаконными. Со ссылкой на экспертизу суд указал, что эти работы не могут считаться модернизацией, так как имела место модификация типовой конструкции. Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции отменил. Он отметил, что "экономическим основанием взимания таможенных платежей… выступает то, что владелец товара (воздушного судна) получает возможность извлечения дополнительной выгоды от использования товара… вследствие того, что товар был модернизирован". В данном случае целью работ было увеличение доходности эксплуатации воздушного судна за счет изменения такого качества воздушного суда, как его провозная способность, отметил апелляционный суд, признав выводы таможни правильными. Окружной суд в январе отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. Таможня обратилась в ВС РФ с кассационной жалобой. Судья ВС РФ Денис Тютин, изучив жалобу, отметил, что "доводы подателя кассационной жалобы могут заслуживать определенного внимания, в связи с чем ее следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам". Коллегия 5 августа кассацию удовлетворила.

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