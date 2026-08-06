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Судоходство через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы резко сократилось

Судоходство через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы резко сократилось - 06.08.2026, ПРАЙМ

Судоходство через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы резко сократилось

Интенсивность судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы в среду резко снизилась, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:56+0300

2026-08-06T09:56+0300

2026-08-06T10:04+0300

бизнес

саудовская аравия

ормузский пролив

персидский залив

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Интенсивность судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы в среду резко снизилась, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов. "Судоходство через Ормузский и Баб-эль-Мандебский пролив, ключевые морские узкие проходы в районе Персидского залива, в среду значительно сократилось по сравнению с предшествовавшим днем", - передает Рейтер. Накануне движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе. Отмечается, что подтверждений этому со стороны Саудовской Аравии пока не поступало. Согласно данным отслеживания судоходства компании Kpler, которые приводит издание, через Ормузский пролив в этот день прошли лишь два судна. Это были танкер под флагом Панамы с грузом угля, вошедший в пролив, и судно под флагом Маршалловых Островов, покинувшее его. Днем ранее через пролив прошли восемь судов. При этом до начала ближневосточного конфликта через Ормузский пролив ежедневно проплывали от 130 до 140 судов в день. Тем временем через Баб-эль-Мандебский пролив в среду прошло только одно грузовое судно - сухогруз под флагом Багамских Островов. Днем ранее этот показатель составлял 20 судов, отмечает Рейтер. Обострение между Саудовской Аравией и движением "Ансар Алла" произошло в июле после удара по аэропорту Саны. Хуситы возложили ответственность за атаку на Саудовскую Аравию и в ответ заявили об ударах по саудовским объектам, включая аэропорт "Абха". Саудовская сторона, в свою очередь, возобновила удары по подконтрольным движению районам Йемена.

саудовская аравия

ормузский пролив

персидский залив

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бизнес, саудовская аравия, ормузский пролив, персидский залив