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Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов

Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов - 06.08.2026, ПРАЙМ

Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов

Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:07+0300

2026-08-06T08:07+0300

2026-08-06T08:07+0300

ормузский пролив

оман

танкер

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 километров - ред.) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении UKMTO. При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.

ормузский пролив

оман

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ормузский пролив, оман, танкер