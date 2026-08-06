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Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов
Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов
Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:07+0300
2026-08-06T08:07+0300
2026-08-06T08:07+0300
ормузский пролив
оман
танкер
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 километров - ред.) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении UKMTO. При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.
ормузский пролив
оман
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ормузский пролив, оман, танкер
Ормузский пролив, ОМАН, танкер
Танкер в Ормузском проливе сообщил о звуках взрывов
UKMTO: проходящий через Ормузский пролив танкер сообщил о звуках взрывов