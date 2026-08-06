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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей - 06.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 5 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:01+0300
2026-08-06T11:01+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 5 августа составил 4,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июля по 6 августа на 123,2 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб, юань
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ, юань
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 4,8 миллиарда рублей
Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 5 августа на 4,8 миллиарда рублей