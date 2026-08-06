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Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа

Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа - 06.08.2026, ПРАЙМ

Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа

Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил глава украинского Национального банка Андрей Пышный. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:19+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил глава украинского Национального банка Андрей Пышный. "(С начала 2022 года - ред.) Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пышного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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финансы, банки, украина, запад