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Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа
Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа - 06.08.2026, ПРАЙМ
Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа
Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил глава украинского Национального банка Андрей Пышный. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:10+0300
2026-08-06T09:10+0300
2026-08-06T09:19+0300
финансы
банки
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украина
запад
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил глава украинского Национального банка Андрей Пышный. "(С начала 2022 года - ред.) Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пышного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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финансы, банки, украина, запад
Финансы, Банки, Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов из-за рубежа
Пышный: Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украина с 2022 года получила почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил глава украинского Национального банка Андрей Пышный.
"(С начала 2022 года - ред.) Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пышного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.