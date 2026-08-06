https://1prime.ru/20260806/uzel-872075527.html

На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи

На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи - 06.08.2026, ПРАЙМ

На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи

Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы "Колыма" и повороте на автодорогу Герба-Омсукчан в Магаданской области, сообщает... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:32+0300

бизнес

россия

общество

магаданская область

якутск

магадан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872075527.jpg?1786001568

МАГАДАН, 6 авг - ПРАЙМ. Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы "Колыма" и повороте на автодорогу Герба-Омсукчан в Магаданской области, сообщает правительство региона. Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан имеет протяженность 2032 километра. Мобильная связь на ней имеется только в рядом расположенных вдоль дороги поселках. Водители-дальнобойщики часто вынуждены пользоваться спутниковыми телефонами. "На нулевом километре трассы Герба – Омсукчан запустили автономный узел связи. Масштабный проект обеспечит стабильной голосовой связью и высокоскоростным интернетом в радиусе пять километров один из наиболее загруженных участков региональной дорожной сети. Выбор места для размещения объекта неслучаен: этот участок трассы характеризуется высокой интенсивностью движения", - говорится в сообщении. Дополняется, что новый узел связи позволит повысить уровень безопасности для транзитного транспорта и местных жителей, обеспечив бесперебойную коммуникацию там, где ранее она была затруднена. "Автономный узел полностью независим от внешних сетей электроснабжения, что делает его идеальным решением для эксплуатации в условиях удаленных и труднодоступных территорий Магаданской области. Оборудование работает в круглосуточном режиме, обеспечивая устойчивый сигнал для всех операторов мобильной связи", - дополняет ведомство. Сообщается также, что в перспективе региональное министерство цифры рассматривает возможность масштабирования проекта и установки аналогичных узлов связи на других ключевых участках дорог Магаданской области.

магаданская область

якутск

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , магаданская область, якутск, магадан