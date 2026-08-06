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На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи - 06.08.2026, ПРАЙМ
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На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи
На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи - 06.08.2026, ПРАЙМ
На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи
Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы "Колыма" и повороте на автодорогу Герба-Омсукчан в Магаданской области, сообщает... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:32+0300
2026-08-06T10:32+0300
бизнес
россия
общество
магаданская область
якутск
магадан
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МАГАДАН, 6 авг - ПРАЙМ. Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы "Колыма" и повороте на автодорогу Герба-Омсукчан в Магаданской области, сообщает правительство региона. Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан имеет протяженность 2032 километра. Мобильная связь на ней имеется только в рядом расположенных вдоль дороги поселках. Водители-дальнобойщики часто вынуждены пользоваться спутниковыми телефонами. "На нулевом километре трассы Герба – Омсукчан запустили автономный узел связи. Масштабный проект обеспечит стабильной голосовой связью и высокоскоростным интернетом в радиусе пять километров один из наиболее загруженных участков региональной дорожной сети. Выбор места для размещения объекта неслучаен: этот участок трассы характеризуется высокой интенсивностью движения", - говорится в сообщении. Дополняется, что новый узел связи позволит повысить уровень безопасности для транзитного транспорта и местных жителей, обеспечив бесперебойную коммуникацию там, где ранее она была затруднена. "Автономный узел полностью независим от внешних сетей электроснабжения, что делает его идеальным решением для эксплуатации в условиях удаленных и труднодоступных территорий Магаданской области. Оборудование работает в круглосуточном режиме, обеспечивая устойчивый сигнал для всех операторов мобильной связи", - дополняет ведомство. Сообщается также, что в перспективе региональное министерство цифры рассматривает возможность масштабирования проекта и установки аналогичных узлов связи на других ключевых участках дорог Магаданской области.
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бизнес, россия, общество , магаданская область, якутск, магадан
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Якутск, Магадан
10:32 06.08.2026
 
На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи

На трассе "Колыма" в Магаданской области запустили автономный узел связи

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МАГАДАН, 6 авг - ПРАЙМ. Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы "Колыма" и повороте на автодорогу Герба-Омсукчан в Магаданской области, сообщает правительство региона.
Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан имеет протяженность 2032 километра. Мобильная связь на ней имеется только в рядом расположенных вдоль дороги поселках. Водители-дальнобойщики часто вынуждены пользоваться спутниковыми телефонами.
"На нулевом километре трассы Герба – Омсукчан запустили автономный узел связи. Масштабный проект обеспечит стабильной голосовой связью и высокоскоростным интернетом в радиусе пять километров один из наиболее загруженных участков региональной дорожной сети. Выбор места для размещения объекта неслучаен: этот участок трассы характеризуется высокой интенсивностью движения", - говорится в сообщении.
Дополняется, что новый узел связи позволит повысить уровень безопасности для транзитного транспорта и местных жителей, обеспечив бесперебойную коммуникацию там, где ранее она была затруднена.
"Автономный узел полностью независим от внешних сетей электроснабжения, что делает его идеальным решением для эксплуатации в условиях удаленных и труднодоступных территорий Магаданской области. Оборудование работает в круглосуточном режиме, обеспечивая устойчивый сигнал для всех операторов мобильной связи", - дополняет ведомство.
Сообщается также, что в перспективе региональное министерство цифры рассматривает возможность масштабирования проекта и установки аналогичных узлов связи на других ключевых участках дорог Магаданской области.
 
БизнесРОССИЯОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЯкутскМагадан
 
 
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