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ВТБ оценил объем выдач ипотеки в России

ВТБ оценил объем выдач ипотеки в России - 06.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ оценил объем выдач ипотеки в России

Объем выдач ипотеки в России, по оценке ВТБ, в январе-июле вырос на 38%, до 2,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:16+0300

2026-08-06T08:16+0300

2026-08-06T08:16+0300

финансы

недвижимость

банки

алексей охорзин

втб

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России, по оценке ВТБ, в январе-июле вырос на 38%, до 2,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. "По оценкам ВТБ, за семь месяцев 2026 года продажи ипотеки в России достигли 2,6 триллиона рублей - на 38% больше, чем годом ранее. По данным ВТБ, во второй месяц лета рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на естественную коррекцию после ажиотажного июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что в июле объем выдач достиг 355 миллиардов рублей, что ниже июньского пика в 475 миллиардов рублей. Изменение ситуации стало ожидаемым следствием высокого спроса в июне, когда заемщики активно оформляли семейную ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия, поясняет ВТБ. При этом доля льготных программ в общем объеме выдач с начала года составила 62%, снизившись за месяц на 2 п.п. ВТБ за семь месяцев года оформил более 41 тысяч сделок на сумму свыше 200 миллиардов рублей. В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п.п. и достигла доли 52%. "Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают, что ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом, добавил Охорзин. "Даже с учетом возможных корректировок государственных программ во втором полугодии, мы прогнозируем итоговый рост рынка - впервые за несколько лет. Драйвером станет именно сбалансированный рыночный сегмент", - продолжил он. По словам Охорзина, сейчас на рынке сложилась уникальная конфигурация: при сохранении двузначной доходности вкладов стоимость кредитов отошла от своих максимумов, что стимулирует отложенный спрос. Заемщики, не готовые откладывать решение жилищного вопроса, все чаще ориентируются на возможность последующего рефинансирования, когда стоимость кредитов начнет снижаться активнее, отмечают в ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, недвижимость, банки, алексей охорзин, втб