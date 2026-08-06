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В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября - 06.08.2026, ПРАЙМ
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В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября
В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября - 06.08.2026, ПРАЙМ
В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября
Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:15+0300
2026-08-06T08:15+0300
россия
общество
семья
выплаты
школа
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. "Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника", - сказал Гриб РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов. "Подготовка к школе - это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу", - заключил Гриб. На данный момент единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено, однако существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Так, в Москве, многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс. Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и для школьников из Санкт-Петербурга. Вне зависимости от того, каким уровнем дохода обладает семья, она вправе рассчитывать на выплату для покупки школьной и спортивной формы на каждого ребенка.​
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россия, общество , семья, выплаты, школа
РОССИЯ, Общество , семья, выплаты, школа
08:15 06.08.2026
 
В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября

Замсекретаря ОП Гриб предложил ввести выплату в 15 тысяч рублей на каждого школьника

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году.
"Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника", - сказал Гриб РИА Новости.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов.
"Подготовка к школе - это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу", - заключил Гриб.
На данный момент единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено, однако существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Так, в Москве, многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс.
Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и для школьников из Санкт-Петербурга. Вне зависимости от того, каким уровнем дохода обладает семья, она вправе рассчитывать на выплату для покупки школьной и спортивной формы на каждого ребенка.​
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