https://1prime.ru/20260806/vyplaty-872067522.html

В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября

В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября - 06.08.2026, ПРАЙМ

В России предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:15+0300

2026-08-06T08:15+0300

2026-08-06T08:15+0300

россия

общество

семья

выплаты

школа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281346_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f725737b04ba47549b26c1f888768659.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. "Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника", - сказал Гриб РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов. "Подготовка к школе - это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу", - заключил Гриб. На данный момент единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено, однако существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Так, в Москве, многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс. Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и для школьников из Санкт-Петербурга. Вне зависимости от того, каким уровнем дохода обладает семья, она вправе рассчитывать на выплату для покупки школьной и спортивной формы на каждого ребенка.​

https://1prime.ru/20260704/ipoteka-871297482.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , семья, выплаты, школа