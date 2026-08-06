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Выручка группы МГКЛ за семь месяцев увеличилась в 2,5 раза

Выручка группы МГКЛ за семь месяцев увеличилась в 2,5 раза - 06.08.2026, ПРАЙМ

Выручка группы МГКЛ за семь месяцев увеличилась в 2,5 раза

Выручка группы МГКЛ за январь-июль 2026 года, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении, до 29,8 миллиарда... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Выручка группы МГКЛ за январь-июль 2026 года, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении, до 29,8 миллиарда рублей, сообщила компания. "Выручка группы за семь месяцев 2026 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с январем-июлем 2025 года. Прогнозируемая выручка за семь месяцев 2026 года может достигнуть 29,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество розничных клиентов группы за семь месяцев выросло на 11%, до 143,4 тысячи человек. При этом доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе-июле 2025 года этот показатель был на уровне 14%). "Мы сохраняем набранный темп роста, расширяем товарную матрицу и линейку услуг в ресейле и ломбардном сегменте, что позволяет нам устойчиво наращивать розничную клиентскую базу... Мы ожидаем, что включение банковской структуры в периметр группы станет важным дополнительным драйвером для дальнейшего развития бизнеса", - прокомментировал генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, чьи слова приводятся в сообщении. Группа МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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