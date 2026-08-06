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Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области
Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области - 06.08.2026, ПРАЙМ
Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области
Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области, поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил глава области Виталий Королев. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:20+0300
2026-08-06T09:20+0300
2026-08-06T09:20+0300
происшествия
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wildberries
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области, поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил глава области Виталий Королев. "Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Люди не пострадали", - написал глава региона в канале на платформе "Макс". Королев также добавил, что в Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозяйственных построек в СНТ, пострадавших нет.
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россия, wildberries, тверская область
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries, Тверская область
Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области
Королев: обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области