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Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей - 06.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей
Курс китайской валюты растет в начале торгов четверга на 7 копеек - до 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:06+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты растет в начале торгов четверга на 7 копеек - до 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.01 мск повышается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,06 рубля.
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Экономика, Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги, РОССИЯ, валюта, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже вырос в начале торгов на семь копеек, до 12,06 рубля