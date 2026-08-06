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Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей - 06.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей

Курс китайской валюты растет в начале торгов четверга на 7 копеек - до 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты растет в начале торгов четверга на 7 копеек - до 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.01 мск повышается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,06 рубля.

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги, россия, валюта, курсы валют